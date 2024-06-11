Финэксперт объяснил, на сколько проиндексируют пенсии работающим пенсионерам

Проректор финансового университета Сафонов: всех пенсионеров уравняют в правах

11 июня 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

В 2025 году, возможно, будут проиндексированы пенсии работающим и неработающим пенсионерам для уравнивания их в правах, заявил Сафонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсии работающих пенсионеров в России в 2025 году, скорее всего, будут проиндексированы на уровень инфляции. Это будет сделано по аналогии с индексацией пенсий для неработающих пенсионеров, сообщил проректор Финансового университета Александр Сафонов. «Скорее всего, индексация пенсий будет как минимум на уровень инфляции, по той же технологии, которая существует для неработающих пенсионеров. Точно не должна быть индексация выше уровня индексации неработающим пенсионерам», — передает ТАСС слова Сафонова. Он добавил, что индексация пенсий в 2025 году будет произведена для уравнивания прав. Новость по теме Индексация пенсий, налоговый вычет и семейные программы ипотеки: что пообещал Путин на ПМЭФ-2024 Проректор Финансового университета также отметил, что работающие пенсионеры в последние годы нашли способ обходить ограничения по индексации пенсий. Путем временного увольнения они достигали перерасчета пенсий, после чего возвращались на работу. Сафонов указал на необходимость увольнения для уравнивания уровня пенсий с неработающими пенсионерами и последующего возврата на работу для получения индексированных выплат. Также Сафонов заявил, что одной из основных причин возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам является уход данной категории граждан с рынка труда. Это связано с дефицитом кадров в России и необходимостью привлечения дополнительных работников. Отсутствие индексации, по его словам, стимулировало пенсионеров переходить в теневую экономику. Проректор университета отметил, что работающие пенсионеры часто занимают должности с невысоким уровнем заработной платы, которые менее привлекательны для других категорий работников, это особенно актуально для бюджетной сферы. Сафонов подчеркивает, что государство несет значительные финансовые потери из-за ухода пенсионеров и инвалидов с легального рынка труда. По его расчетам, если бы один миллион таких работников остался на рынке, бюджет мог бы получить 190 млрд рублей в год. Учитывая, что с рынка ушло от двух до 2,5 миллиона человек, потери могут составлять около 500 млрд рублей, а также привести к появлению различных схем уклонения от налогов и других расходов. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 февраля 2025 года вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. С таким же предложением выступал президент РФ Владимир Путин. Сам процесс индексации пенсий был приостановлен в 2016 годку из-за дефицита в бюджете Пенсионного Фонда России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсии работающих пенсионеров в России в 2025 году, скорее всего, будут проиндексированы на уровень инфляции. Это будет сделано по аналогии с индексацией пенсий для неработающих пенсионеров, сообщил проректор Финансового университета Александр Сафонов. «Скорее всего, индексация пенсий будет как минимум на уровень инфляции, по той же технологии, которая существует для неработающих пенсионеров. Точно не должна быть индексация выше уровня индексации неработающим пенсионерам», — передает ТАСС слова Сафонова. Он добавил, что индексация пенсий в 2025 году будет произведена для уравнивания прав. Проректор Финансового университета также отметил, что работающие пенсионеры в последние годы нашли способ обходить ограничения по индексации пенсий. Путем временного увольнения они достигали перерасчета пенсий, после чего возвращались на работу. Сафонов указал на необходимость увольнения для уравнивания уровня пенсий с неработающими пенсионерами и последующего возврата на работу для получения индексированных выплат. Также Сафонов заявил, что одной из основных причин возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам является уход данной категории граждан с рынка труда. Это связано с дефицитом кадров в России и необходимостью привлечения дополнительных работников. Отсутствие индексации, по его словам, стимулировало пенсионеров переходить в теневую экономику. Проректор университета отметил, что работающие пенсионеры часто занимают должности с невысоким уровнем заработной платы, которые менее привлекательны для других категорий работников, это особенно актуально для бюджетной сферы. Сафонов подчеркивает, что государство несет значительные финансовые потери из-за ухода пенсионеров и инвалидов с легального рынка труда. По его расчетам, если бы один миллион таких работников остался на рынке, бюджет мог бы получить 190 млрд рублей в год. Учитывая, что с рынка ушло от двух до 2,5 миллиона человек, потери могут составлять около 500 млрд рублей, а также привести к появлению различных схем уклонения от налогов и других расходов. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 февраля 2025 года вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. С таким же предложением выступал президент РФ Владимир Путин. Сам процесс индексации пенсий был приостановлен в 2016 годку из-за дефицита в бюджете Пенсионного Фонда России.