В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Видео

Мишустин: индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится в 2025 году
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Пенсии работающим пенсионерам не индексировали с 2016 года Фото:

Индексация пенсий работающим пенсионерам будет возобновлена с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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«С 1 февраля 2025 года возобновится индексация пенсий», — сказал Мишустин на встрече с правительством. Изменения коснутся 7,8 млн человек.

Ранее с этим предложением выступил президент России Владимир Путин. Индексация пенсий работающих пенсионеров была приостановлена в 2016 году. Это объяснялось дефицитом в бюджете Пенсионного Фонда РФ.

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Индексация пенсий работающим пенсионерам будет возобновлена с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. «С 1 февраля 2025 года возобновится индексация пенсий», — сказал Мишустин на встрече с правительством. Изменения коснутся 7,8 млн человек. Ранее с этим предложением выступил президент России Владимир Путин. Индексация пенсий работающих пенсионеров была приостановлена в 2016 году. Это объяснялось дефицитом в бюджете Пенсионного Фонда РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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