Пенсии работающим пенсионерам не индексировали с 2016 года
Индексация пенсий работающим пенсионерам будет возобновлена с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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«С 1 февраля 2025 года возобновится индексация пенсий», — сказал Мишустин на встрече с правительством. Изменения коснутся 7,8 млн человек.
Ранее с этим предложением выступил президент России Владимир Путин. Индексация пенсий работающих пенсионеров была приостановлена в 2016 году. Это объяснялось дефицитом в бюджете Пенсионного Фонда РФ.
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