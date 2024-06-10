В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Видео

Мишустин: индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится в 2025 году

10 июня 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Пенсии работающим пенсионерам не индексировали с 2016 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Индексация пенсий работающим пенсионерам будет возобновлена с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Новость по теме В России впервые за девять лет проиндексируют пенсии работающим пенсионерам: что известно «С 1 февраля 2025 года возобновится индексация пенсий», — сказал Мишустин на встрече с правительством. Изменения коснутся 7,8 млн человек. Ранее с этим предложением выступил президент России Владимир Путин. Индексация пенсий работающих пенсионеров была приостановлена в 2016 году. Это объяснялось дефицитом в бюджете Пенсионного Фонда РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Индексация пенсий работающим пенсионерам будет возобновлена с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. «С 1 февраля 2025 года возобновится индексация пенсий», — сказал Мишустин на встрече с правительством. Изменения коснутся 7,8 млн человек. Ранее с этим предложением выступил президент России Владимир Путин. Индексация пенсий работающих пенсионеров была приостановлена в 2016 году. Это объяснялось дефицитом в бюджете Пенсионного Фонда РФ.