10 июня 2024

На вокзале Челябинска образовались очереди на металлодетектор

© Служба новостей «URA.RU»
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На челябинском вокзале работает всего одна рамка металлодетектора
На челябинском вокзале работает всего одна рамка металлодетектора Фото:

На Челябинском вокзале образовались очереди перед зоной досмотра багажа из-за того, что функционирует только одна рамка металлодетектора. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«На вокзале Челябинска образовались очереди перед зоной досмотра багажа в связи с тем, что на входе с перрона работает только одна рамка металлодетектора. Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — уточнили в telegram-канале ведомства.

По результатам проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в области транспортной безопасности и защиты прав потребителей. Прокуратура уделит особое внимание соблюдению норм и стандартов, которые должны обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров во время пользования транспортными услугами.

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На Челябинском вокзале образовались очереди перед зоной досмотра багажа из-за того, что функционирует только одна рамка металлодетектора. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «На вокзале Челябинска образовались очереди перед зоной досмотра багажа в связи с тем, что на входе с перрона работает только одна рамка металлодетектора. Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — уточнили в telegram-канале ведомства. По результатам проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в области транспортной безопасности и защиты прав потребителей. Прокуратура уделит особое внимание соблюдению норм и стандартов, которые должны обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров во время пользования транспортными услугами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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