На вокзале Челябинска образовались очереди на металлодетектор

На Челябинском вокзале образовались очереди перед зоной досмотра багажа из-за того, что функционирует только одна рамка металлодетектора. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«На вокзале Челябинска образовались очереди перед зоной досмотра багажа в связи с тем, что на входе с перрона работает только одна рамка металлодетектора. Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — уточнили в telegram-канале ведомства.
По результатам проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в области транспортной безопасности и защиты прав потребителей. Прокуратура уделит особое внимание соблюдению норм и стандартов, которые должны обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров во время пользования транспортными услугами.
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