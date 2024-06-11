Таксист из ХМАО убил свердловских пенсионеров на трассе в Тюмени

Водитель такси из ХМАО заснул за рулем во время движения по трассе Р-254 «Иртыш» в Тюмени и столкнулся с двумя автомобилями, из-за чего в ДТП погибли двое пенсионеров из Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре. Водителя ждет суд.
«Перед судом предстанет таксист, который заснул за рулем и совершил ДТП с двумя погибшими. 25-летний житель Нефтеюганска на автомобиле Kia Rio осуществлял перевозку пассажиров по автодороге Р254 „Иртыш“, проходящей на территории Тюмени. Из-за утомления мужчина заснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Corsa, в котором ехали трое пенсионеров из Свердловской области. Двое из них погибли», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Трагедия произошла 31 января. Пожилые пассажирки и водитель ехали в санаторий «Тараскуль». Одна женщина умерла на месте, вторая получила тяжкие травмы, а мужчина скончался в больнице спустя три недели.
Установлено, что обвиняемый таксист накануне происшествия работал в ночную смену и, не выспавшись, вновь вышел на работу. Потерпевшими заявлены иски на компенсации на 4,6 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.
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