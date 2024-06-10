10 июня 2024

Николай Валуев в Челябинске сыграет в футгольф с депутатами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валуев приедет в Челябинск 12 июня на Кубок заксобрания региона
Валуев приедет в Челябинск 12 июня на Кубок заксобрания региона Фото:

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев 12 июня в Челябинске сыграет за Кубок заксобрания региона по футгольфу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минспорта региона.

«Валуев сразится с челябинскими депутатами в поединке за „Кубок Законодательного собрания-2024“. Состязания пройдут 12 июня в КСК „Рифей“», — сообщили URA.RU в министерстве.

Депутат с 2015 года популяризирует этот вид спорта в России и является президентом федерации футгольфа. Принять участие в турнире челябинских депутатов он приезжал и в 2022 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев 12 июня в Челябинске сыграет за Кубок заксобрания региона по футгольфу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минспорта региона. «Валуев сразится с челябинскими депутатами в поединке за „Кубок Законодательного собрания-2024“. Состязания пройдут 12 июня в КСК „Рифей“», — сообщили URA.RU в министерстве. Депутат с 2015 года популяризирует этот вид спорта в России и является президентом федерации футгольфа. Принять участие в турнире челябинских депутатов он приезжал и в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...