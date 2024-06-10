Николай Валуев в Челябинске сыграет в футгольф с депутатами

Валуев приедет в Челябинск 12 июня на Кубок заксобрания региона
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев 12 июня в Челябинске сыграет за Кубок заксобрания региона по футгольфу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минспорта региона.
«Валуев сразится с челябинскими депутатами в поединке за „Кубок Законодательного собрания-2024“. Состязания пройдут 12 июня в КСК „Рифей“», — сообщили URA.RU в министерстве.
Депутат с 2015 года популяризирует этот вид спорта в России и является президентом федерации футгольфа. Принять участие в турнире челябинских депутатов он приезжал и в 2022 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!