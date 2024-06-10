В Златоусте объявят выборы мэра взамен ушедшего Пекарского

В Златоусте (Челябинская область) депутаты горсобрания объявят выборы нового мэра после досрочной отставки экс-главы Максима Пекарского. Это произойдет 27 июня, сообщает корреспондент URA.RU.
«Вопрос об объявлении конкурса по отбору кандидатов на должность главы округа стоит в повестке заседания комиссии собрания депутатов по местному самоуправлению на 18 июня. Затем вопрос будет вынесен на заседание собрания депутатов. Оно, как всегда, состоится в последний четверг месяца. На общем собрании депутаты объявят о проведении конкурса», — сообщил URA.RU председатель комиссии по местному самоуправлению Вадим Сидякин.
Сидякин добавил, что докладчиками на заседании комиссии выступят председатель собрания Алексей Карюков и начальник правового отдела аппарата собрания Светлана Игнатенко. Он призвал всех, кто чувствует в себе силы, подавать заявления на участие в конкурсе. По мнению Сидякина, на выборах должен быть широкий выбор из достойных кандидатур.
Решением от 6 июня депутаты горсобрания утвердили положение о выборах мэра. Согласно документу, претенденты на должность должны предварительно пройти конкурс. Конкурсная комиссия из шести человек, три из которых назначаются губернатором и еще три — горсобранием, должна определить достойных и представить на выбор депутатов не менее двух кандидатур.
Мэр Максим Пекарский руководил Златоустом с 2019 года. Его полномочия истекали в октябре текущего года, однако Пекарский ушел в отставку досрочно. 27 мая он подал заявление об увольнении по собственному желанию. 30 мая депутаты приняли отставку главы. Временно полномочия мэра исполняет зам Пекарского Олег Сабанов.
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