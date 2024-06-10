Бойцы СВО назвали «огнищем» баню, которую им устроили свердловские экс-силовики. Фото, видео

Экс-сотрудники свердловской полиции передали на СВО баню на колесах

11 июня 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

В автобане к бойцам отправили и все необходимые для парилки принадлежности (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-сотрудники свердловской полиции оборудовали и передали на фронт передвижную автобаню. Бойцы ЦВО уже c большим удовольствием воспользовались подарком. Об этом URA.RU рассказал инициатор проекта Олег Ваничкин — бывший глава кинологической службы регионального ГУ МВД. «Автомобиль с будкой мы переоборудовали в передвижную баню с чугунной печкой. Сделали запасы воды, мыльных принадлежностей, полотенец, мочалок, дезинфицирующих средств и отправили на передок в Запорожскую область. Сейчас баня стоит под Мелитополем, ребята уже с удовольствием начали париться в ней», — рассказал Ваничкин. В работе над проектом принимала участие группа активистов — силовиков в отставке. Также инициаторов поддержал Уральский аграрный университет, а региональное правительство помогло транспортировать автобаню до линии фронта. Судя по кадрам, переданных из Запорожья, бойцы обрадовались подарку. «Баня огнище, как дома побывал! Ребята оценят, возвращаясь с недельного передка: это прямо то, что нужно бойцам. Веники отличные, не под стать здешним, мочалки тоже охрененные: заточены под уральцев, когда хочется, чтобы вся грязь смывалась. Огромное спасибо всем, кто помогал», — сказал один из солдат, опробовавших парилку на колесах. До Ростова баню везли на фуре, потом до передка она доехала сама Фото: предоставлено группой свердловских активистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-сотрудники свердловской полиции оборудовали и передали на фронт передвижную автобаню. Бойцы ЦВО уже c большим удовольствием воспользовались подарком. Об этом URA.RU рассказал инициатор проекта Олег Ваничкин — бывший глава кинологической службы регионального ГУ МВД. «Автомобиль с будкой мы переоборудовали в передвижную баню с чугунной печкой. Сделали запасы воды, мыльных принадлежностей, полотенец, мочалок, дезинфицирующих средств и отправили на передок в Запорожскую область. Сейчас баня стоит под Мелитополем, ребята уже с удовольствием начали париться в ней», — рассказал Ваничкин. В работе над проектом принимала участие группа активистов — силовиков в отставке. Также инициаторов поддержал Уральский аграрный университет, а региональное правительство помогло транспортировать автобаню до линии фронта. Судя по кадрам, переданных из Запорожья, бойцы обрадовались подарку. «Баня огнище, как дома побывал! Ребята оценят, возвращаясь с недельного передка: это прямо то, что нужно бойцам. Веники отличные, не под стать здешним, мочалки тоже охрененные: заточены под уральцев, когда хочется, чтобы вся грязь смывалась. Огромное спасибо всем, кто помогал», — сказал один из солдат, опробовавших парилку на колесах.