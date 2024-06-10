10 июня 2024

Бойцы СВО назвали «огнищем» баню, которую им устроили свердловские экс-силовики. Фото, видео

Экс-сотрудники свердловской полиции передали на СВО баню на колесах
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Городские парильни. Тюмень, веник, баня, общественная баня, дубовый веник
В автобане к бойцам отправили и все необходимые для парилки принадлежности (архивное фото) Фото:
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Экс-сотрудники свердловской полиции оборудовали и передали на фронт передвижную автобаню. Бойцы ЦВО уже c большим удовольствием воспользовались подарком. Об этом URA.RU рассказал инициатор проекта Олег Ваничкин — бывший глава кинологической службы регионального ГУ МВД.

«Автомобиль с будкой мы переоборудовали в передвижную баню с чугунной печкой. Сделали запасы воды, мыльных принадлежностей, полотенец, мочалок, дезинфицирующих средств и отправили на передок в Запорожскую область. Сейчас баня стоит под Мелитополем, ребята уже с удовольствием начали париться в ней», — рассказал Ваничкин.

В работе над проектом принимала участие группа активистов — силовиков в отставке. Также инициаторов поддержал Уральский аграрный университет, а региональное правительство помогло транспортировать автобаню до линии фронта. Судя по кадрам, переданных из Запорожья, бойцы обрадовались подарку.

«Баня огнище, как дома побывал! Ребята оценят, возвращаясь с недельного передка: это прямо то, что нужно бойцам. Веники отличные, не под стать здешним, мочалки тоже охрененные: заточены под уральцев, когда хочется, чтобы вся грязь смывалась. Огромное спасибо всем, кто помогал», — сказал один из солдат, опробовавших парилку на колесах.

До Ростова баню везли на фуре, потом до передка она доехала сама
До Ростова баню везли на фуре, потом до передка она доехала сама
Фото:

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Экс-сотрудники свердловской полиции оборудовали и передали на фронт передвижную автобаню. Бойцы ЦВО уже c большим удовольствием воспользовались подарком. Об этом URA.RU рассказал инициатор проекта Олег Ваничкин — бывший глава кинологической службы регионального ГУ МВД. «Автомобиль с будкой мы переоборудовали в передвижную баню с чугунной печкой. Сделали запасы воды, мыльных принадлежностей, полотенец, мочалок, дезинфицирующих средств и отправили на передок в Запорожскую область. Сейчас баня стоит под Мелитополем, ребята уже с удовольствием начали париться в ней», — рассказал Ваничкин. В работе над проектом принимала участие группа активистов — силовиков в отставке. Также инициаторов поддержал Уральский аграрный университет, а региональное правительство помогло транспортировать автобаню до линии фронта. Судя по кадрам, переданных из Запорожья, бойцы обрадовались подарку. «Баня огнище, как дома побывал! Ребята оценят, возвращаясь с недельного передка: это прямо то, что нужно бойцам. Веники отличные, не под стать здешним, мочалки тоже охрененные: заточены под уральцев, когда хочется, чтобы вся грязь смывалась. Огромное спасибо всем, кто помогал», — сказал один из солдат, опробовавших парилку на колесах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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