Экс-сотрудники свердловской полиции оборудовали и передали на фронт передвижную автобаню. Бойцы ЦВО уже c большим удовольствием воспользовались подарком. Об этом URA.RU рассказал инициатор проекта Олег Ваничкин — бывший глава кинологической службы регионального ГУ МВД.
«Автомобиль с будкой мы переоборудовали в передвижную баню с чугунной печкой. Сделали запасы воды, мыльных принадлежностей, полотенец, мочалок, дезинфицирующих средств и отправили на передок в Запорожскую область. Сейчас баня стоит под Мелитополем, ребята уже с удовольствием начали париться в ней», — рассказал Ваничкин.
В работе над проектом принимала участие группа активистов — силовиков в отставке. Также инициаторов поддержал Уральский аграрный университет, а региональное правительство помогло транспортировать автобаню до линии фронта. Судя по кадрам, переданных из Запорожья, бойцы обрадовались подарку.
«Баня огнище, как дома побывал! Ребята оценят, возвращаясь с недельного передка: это прямо то, что нужно бойцам. Веники отличные, не под стать здешним, мочалки тоже охрененные: заточены под уральцев, когда хочется, чтобы вся грязь смывалась. Огромное спасибо всем, кто помогал», — сказал один из солдат, опробовавших парилку на колесах.
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