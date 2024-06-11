Свердловские синоптики озвучили прогноз погоды на лето

В Свердловской области самым теплым месяцем лета станет июль
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Жара. Виды города. Екатеринбург, лето, жара, мыльные пузыри
Лето будет жарким, но иногда с дождями Фото:

Самым теплым месяцем лета в этом году станет июль, а самым дождливым — август. Такими прогнозами поделились главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

«Июль ожидается обычным летним месяцем — около и чуть выше нормы, он будет самый теплым месяцем текущего лета при умеренном количестве осадков. Что касается августа, то при близкой к норме температуре может быть избыток осадков», — рассказала синоптик на пресс-конференции в ТАСС. Что касается июня, то в третьей декаде ожидаются кратковременные дожди.

Ранее синоптик Алексей Пулин тоже предрекал лето теплее нормы. При этом синоптики напоминают, что при длительном прогнозе нельзя исключить вероятность внутрисезонных колебаний погоды.

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Самым теплым месяцем лета в этом году станет июль, а самым дождливым — август. Такими прогнозами поделились главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. «Июль ожидается обычным летним месяцем — около и чуть выше нормы, он будет самый теплым месяцем текущего лета при умеренном количестве осадков. Что касается августа, то при близкой к норме температуре может быть избыток осадков», — рассказала синоптик на пресс-конференции в ТАСС. Что касается июня, то в третьей декаде ожидаются кратковременные дожди. Ранее синоптик Алексей Пулин тоже предрекал лето теплее нормы. При этом синоптики напоминают, что при длительном прогнозе нельзя исключить вероятность внутрисезонных колебаний погоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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