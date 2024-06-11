Свердловские синоптики озвучили прогноз погоды на лето

В Свердловской области самым теплым месяцем лета станет июль

11 июня 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Лето будет жарким, но иногда с дождями Фото: Размик Закарян © URA.RU Самым теплым месяцем лета в этом году станет июль, а самым дождливым — август. Такими прогнозами поделились главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. «Июль ожидается обычным летним месяцем — около и чуть выше нормы, он будет самый теплым месяцем текущего лета при умеренном количестве осадков. Что касается августа, то при близкой к норме температуре может быть избыток осадков», — рассказала синоптик на пресс-конференции в ТАСС. Что касается июня, то в третьей декаде ожидаются кратковременные дожди. Ранее синоптик Алексей Пулин тоже предрекал лето теплее нормы. При этом синоптики напоминают, что при длительном прогнозе нельзя исключить вероятность внутрисезонных колебаний погоды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самым теплым месяцем лета в этом году станет июль, а самым дождливым — август. Такими прогнозами поделились главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. «Июль ожидается обычным летним месяцем — около и чуть выше нормы, он будет самый теплым месяцем текущего лета при умеренном количестве осадков. Что касается августа, то при близкой к норме температуре может быть избыток осадков», — рассказала синоптик на пресс-конференции в ТАСС. Что касается июня, то в третьей декаде ожидаются кратковременные дожди. Ранее синоптик Алексей Пулин тоже предрекал лето теплее нормы. При этом синоптики напоминают, что при длительном прогнозе нельзя исключить вероятность внутрисезонных колебаний погоды.