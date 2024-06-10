В ХМАО бизнесмен держал в рабстве рабочего из Кургана

В ХМАО индивидуальный предприниматель держал в трудовом рабстве жителя Кургана. Его вызволили активисты «Русской общины», об этом они сообщили в своем tg-канале.
«По словам плененного [бизнесмен] насильно удерживает работников в рабстве, затягивает с выплатами и открыто им угрожает. Когда наш брат решил сменить место работы и уйти от нерадивого работодателя, „шеф“ лично приехал к нему в сопровождении охраны и избил его, рассказал обратившийся за помощью», — пишет «Русская община» в tg-канале.
В УМВД по ХМАО агентству рассказали, что в полицию поступило заявление от потерпевшего. «Проводится проверка, выясняются все обстоятельства», — рассказали в ведомстве.
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