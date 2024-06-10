10 июня 2024

В ХМАО бизнесмен держал в рабстве рабочего из Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий из Кургана попал в трудовое рабство к бизнесмену из ХМАО
Рабочий из Кургана попал в трудовое рабство к бизнесмену из ХМАО Фото:

В ХМАО индивидуальный предприниматель держал в трудовом рабстве жителя Кургана. Его вызволили активисты «Русской общины», об этом они сообщили в своем tg-канале.

«По словам плененного [бизнесмен] насильно удерживает работников в рабстве, затягивает с выплатами и открыто им угрожает. Когда наш брат решил сменить место работы и уйти от нерадивого работодателя, „шеф“ лично приехал к нему в сопровождении охраны и избил его, рассказал обратившийся за помощью», — пишет «Русская община» в tg-канале.

В УМВД по ХМАО агентству рассказали, что в полицию поступило заявление от потерпевшего. «Проводится проверка, выясняются все обстоятельства», — рассказали в ведомстве.

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В ХМАО индивидуальный предприниматель держал в трудовом рабстве жителя Кургана. Его вызволили активисты «Русской общины», об этом они сообщили в своем tg-канале. «По словам плененного [бизнесмен] насильно удерживает работников в рабстве, затягивает с выплатами и открыто им угрожает. Когда наш брат решил сменить место работы и уйти от нерадивого работодателя, „шеф“ лично приехал к нему в сопровождении охраны и избил его, рассказал обратившийся за помощью», — пишет «Русская община» в tg-канале. В УМВД по ХМАО агентству рассказали, что в полицию поступило заявление от потерпевшего. «Проводится проверка, выясняются все обстоятельства», — рассказали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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