Золотой пистолет, элитная недвижимость: ФСБ показала обыски у банды чиновников и силовиков из КЧР. Видео

ФСБ задержала силовиков и чиновников, похитивших 60 млн рублей госпрограммы
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ФСБ при обысках в домах задержанных чиновников обнаружила пистолеты золотого цвета и другое дорогое имущество Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала чиновников и силовиков, подозреваемых в крупномасштабном хищении государственных субсидий на сумму в 60 млн рублей. Они были предназначены для развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, говорится в сообщении службы. Также были показаны кадры задержания.

«ФСБ России задержаны в Карачаево-Черкесской республике члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении ФСБ. Информацию передает «Коммерсант».

В ходе обысков в элитных коттеджах подозреваемых были обнаружены наличные деньги, дорогостоящие часы, ювелирные украшения, а также пистолет золотого цвета, что видно на кадрах видео. В рамках расследования было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Спецслужбы подчеркивают, что все задержанные лица причастны к хищению целевых субсидий, их имена пока не разглашаются. Субсидии были выделены государством в рамках программы «Развитие сельского хозяйства». Они предоставлялись на развитие республики.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала чиновников и силовиков, подозреваемых в крупномасштабном хищении государственных субсидий на сумму в 60 млн рублей. Они были предназначены для развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, говорится в сообщении службы. Также были показаны кадры задержания. «ФСБ России задержаны в Карачаево-Черкесской республике члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении ФСБ. Информацию передает «Коммерсант». В ходе обысков в элитных коттеджах подозреваемых были обнаружены наличные деньги, дорогостоящие часы, ювелирные украшения, а также пистолет золотого цвета, что видно на кадрах видео. В рамках расследования было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Спецслужбы подчеркивают, что все задержанные лица причастны к хищению целевых субсидий, их имена пока не разглашаются. Субсидии были выделены государством в рамках программы «Развитие сельского хозяйства». Они предоставлялись на развитие республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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