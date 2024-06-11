Фон дер Ляйен: 1,5 млрд евро доходов от активов РФ будут доступны Киеву в июле

11 июня 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Европа направит Киеву 1,5 млрд евро на восстановление и оборону, заявила фон дер Ляйен Фото: Официальный сайт Европарламента Порядка 1,5 млрд евро от доходов из замороженных российских активов пойдут на оборону и восстановление Украины в июле 2024 года. Более подробное обсуждение этих действий пройдет на саммите G7 («Большой семерки»). Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Около 1,5 миллиарда евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 90% из этих средств будут направлены на оборону, 10% — на восстановление», — написала фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Она добавила, что на саммите G7 пройдет обсуждение по тому, чтобы Киев смог быстрее и в большем объеме воспользоваться средствами и иммобилизованными доходами от активов. Ранее глава Еврокомиссии сообщила, что послы 27 стран Евросоюза смогли достичь соглашения по передаче активов России в пользу Киева. Также о такой договоренности заявлял и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Порядка 1,5 млрд евро от доходов из замороженных российских активов пойдут на оборону и восстановление Украины в июле 2024 года. Более подробное обсуждение этих действий пройдет на саммите G7 («Большой семерки»). Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Около 1,5 миллиарда евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 90% из этих средств будут направлены на оборону, 10% — на восстановление», — написала фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Она добавила, что на саммите G7 пройдет обсуждение по тому, чтобы Киев смог быстрее и в большем объеме воспользоваться средствами и иммобилизованными доходами от активов. Ранее глава Еврокомиссии сообщила, что послы 27 стран Евросоюза смогли достичь соглашения по передаче активов России в пользу Киева. Также о такой договоренности заявлял и канцлер ФРГ Олаф Шольц.