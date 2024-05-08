В ЕС предварительно согласовали передачу доходов от активов РФ Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен,  stock
Урсула фон дер Ляйен заявила о согласовании странами ЕС передачи российских активов РФ Украине Фото:

Послы 27 стран Евросоюза достигли соглашения о передаче замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«[Замороженные российские] деньги пойдут на поддержку восстановления Украины и военной защиты страны», — написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. Она отметила, что послы согласовали соответствующее соглашение.

Ранее о договоренности заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отмечал, что страны Евросоюза намерены использовать до 90% замороженных активов РФ в пользу Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Послы 27 стран Евросоюза достигли соглашения о передаче замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «[Замороженные российские] деньги пойдут на поддержку восстановления Украины и военной защиты страны», — написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. Она отметила, что послы согласовали соответствующее соглашение. Ранее о договоренности заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отмечал, что страны Евросоюза намерены использовать до 90% замороженных активов РФ в пользу Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...