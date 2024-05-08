В ЕС предварительно согласовали передачу доходов от активов РФ Украине

Урсула фон дер Ляйен заявила о согласовании странами ЕС передачи российских активов РФ Украине
Послы 27 стран Евросоюза достигли соглашения о передаче замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«[Замороженные российские] деньги пойдут на поддержку восстановления Украины и военной защиты страны», — написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. Она отметила, что послы согласовали соответствующее соглашение.
Ранее о договоренности заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отмечал, что страны Евросоюза намерены использовать до 90% замороженных активов РФ в пользу Украины.
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