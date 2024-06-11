В ХМАО продавцы грозятся взвинтить цены на клубнику

В Ханты-Мансийском автономном округе продавцы ожидают удорожания зарубежной клубники. Предприниматели рассказали URA.RU, что рост стоимости может произойти из-за исчерпания в регионе запасов первых урожаев отечественной ягоды.
«Первый урожай заканчивается — краснодарской клубники уже почти нет [в продаже], азербайджанской — тоже самое. Есть киргизская клубника, которая подороже будет. Если до этого продавали по тысяче рублей ящик, то уже нам привозят его за 1100 рублей. Следующие завозы возможно будут подороже», — говорит продавец из Ханты-Мансийска Айдын.
До этого другие предприниматели впрочем наоборот отмечали снижение стоимости клубники. По их словам, за месяц цена ягоды по региону упала в пределах 30%.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО стали больше привозить зелени и клубники из Армении. За четыре месяца 2024 года в регион завезли 2,5 тонны подобной продукции. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.
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