В ХМАО продавцы грозятся взвинтить цены на клубнику

В ХМАО ожидают удорожания зарубежных сортов клубники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продавцы грозятся поднять цены на клубнику
Продавцы грозятся поднять цены на клубнику Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе продавцы ожидают удорожания зарубежной клубники. Предприниматели рассказали URA.RU, что рост стоимости может произойти из-за исчерпания в регионе запасов первых урожаев отечественной ягоды.

«Первый урожай заканчивается — краснодарской клубники уже почти нет [в продаже], азербайджанской — тоже самое. Есть киргизская клубника, которая подороже будет. Если до этого продавали по тысяче рублей ящик, то уже нам привозят его за 1100 рублей. Следующие завозы возможно будут подороже», — говорит продавец из Ханты-Мансийска Айдын.

До этого другие предприниматели впрочем наоборот отмечали снижение стоимости клубники. По их словам, за месяц цена ягоды по региону упала в пределах 30%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО стали больше привозить зелени и клубники из Армении. За четыре месяца 2024 года в регион завезли 2,5 тонны подобной продукции. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе продавцы ожидают удорожания зарубежной клубники. Предприниматели рассказали URA.RU, что рост стоимости может произойти из-за исчерпания в регионе запасов первых урожаев отечественной ягоды. «Первый урожай заканчивается — краснодарской клубники уже почти нет [в продаже], азербайджанской — тоже самое. Есть киргизская клубника, которая подороже будет. Если до этого продавали по тысяче рублей ящик, то уже нам привозят его за 1100 рублей. Следующие завозы возможно будут подороже», — говорит продавец из Ханты-Мансийска Айдын. До этого другие предприниматели впрочем наоборот отмечали снижение стоимости клубники. По их словам, за месяц цена ягоды по региону упала в пределах 30%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО стали больше привозить зелени и клубники из Армении. За четыре месяца 2024 года в регион завезли 2,5 тонны подобной продукции. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...