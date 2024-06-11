Гендиректор ЧЭМК Ходоровский подозревается в сексе с несовершеннолетними

Задержанный гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский подозревается в сексе с несовершеннолетними. Как сообщили 11 июня URA.RU источники в правоохранительных структурах, на менеджера возбуждено уголовное дело по 135 статье УК РФ (развратные действия).
«Топ-менеджера подозревают в сексе с несовершеннолетними. Предварительно, он вступал в интимную связь с детьми 14-15 лет за деньги. На него дал показания сутенер, задержанный ранее», — рассказал источник.
По данным URA.RU в списке доказательств вины Ходоровского имеется видеозапись с его противозаконными действиями в отношении детей. Доступа к видео не предоставляют.
В пресс-службе СКР по региону по факту задержания топ-менеджера пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответа не последовало.
Ходоровского задержали в его коттедже. По данным URA.RU силовикам пришлось выламывать двери жилища. В настоящий момент продолжается выполнение следственных мероприятий.
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