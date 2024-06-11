Гендиректор ЧЭМК Ходоровский подозревается в сексе с несовершеннолетними

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского на предприятия - ЧМК, городская свалка, ЧЭМК. Челябинск, портрет, ходоровский павел, чэмк
В отношении Павла Ходоровского возбуждено уголовное дело по 135 статье УК РФ Фото:

Задержанный гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский подозревается в сексе с несовершеннолетними. Как сообщили 11 июня URA.RU источники в правоохранительных структурах, на менеджера возбуждено уголовное дело по 135 статье УК РФ (развратные действия).

«Топ-менеджера подозревают в сексе с несовершеннолетними. Предварительно, он вступал в интимную связь с детьми 14-15 лет за деньги. На него дал показания сутенер, задержанный ранее», — рассказал источник.

По данным URA.RU в списке доказательств вины Ходоровского имеется видеозапись с его противозаконными действиями в отношении детей. Доступа к видео не предоставляют.

В пресс-службе СКР по региону по факту задержания топ-менеджера пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответа не последовало.

Ходоровского задержали в его коттедже. По данным URA.RU силовикам пришлось выламывать двери жилища. В настоящий момент продолжается выполнение следственных мероприятий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанный гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский подозревается в сексе с несовершеннолетними. Как сообщили 11 июня URA.RU источники в правоохранительных структурах, на менеджера возбуждено уголовное дело по 135 статье УК РФ (развратные действия). «Топ-менеджера подозревают в сексе с несовершеннолетними. Предварительно, он вступал в интимную связь с детьми 14-15 лет за деньги. На него дал показания сутенер, задержанный ранее», — рассказал источник. По данным URA.RU в списке доказательств вины Ходоровского имеется видеозапись с его противозаконными действиями в отношении детей. Доступа к видео не предоставляют. В пресс-службе СКР по региону по факту задержания топ-менеджера пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответа не последовало. Ходоровского задержали в его коттедже. По данным URA.RU силовикам пришлось выламывать двери жилища. В настоящий момент продолжается выполнение следственных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...