Гендиректор ЧЭМК Ходоровский подозревается в сексе с несовершеннолетними

В отношении Павла Ходоровского возбуждено уголовное дело по 135 статье УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанный гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский подозревается в сексе с несовершеннолетними. Как сообщили 11 июня URA.RU источники в правоохранительных структурах, на менеджера возбуждено уголовное дело по 135 статье УК РФ (развратные действия).

«Топ-менеджера подозревают в сексе с несовершеннолетними. Предварительно, он вступал в интимную связь с детьми 14-15 лет за деньги. На него дал показания сутенер, задержанный ранее», — рассказал источник.

По данным URA.RU в списке доказательств вины Ходоровского имеется видеозапись с его противозаконными действиями в отношении детей. Доступа к видео не предоставляют.

В пресс-службе СКР по региону по факту задержания топ-менеджера пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответа не последовало.

Ходоровского задержали в его коттедже. По данным URA.RU силовикам пришлось выламывать двери жилища. В настоящий момент продолжается выполнение следственных мероприятий.