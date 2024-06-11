В Челябинске задержан гендиректор ЧЭМК Ходоровский

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Открытие летнего спорткомплекса в детском оздоровительном лагере ЧЭМК. Челябинск , ходоровский павел
Павел Ходоровский попал под следствие Фото:

В Челябинске задержан генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский. Эту информацию URA.RU подтвердили несколько источников в правоохранительных структурах.

«Ходоровского задержали по месту жительства в его коттедже. Силовики буквально выломали двери жилища. В настоящее время проводятся следственные действия», — пояснил инсайдер.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

26 февраля арбитражный суд Свердловской области по требованию Генпрокуратуры передал все активы ЧЭМК государству на основании того, что приватизация комбината в начале девяностых годов была незаконной. На таком же основании 11 апреля арбитражный суд Челябинской области по требованию Генпрокуратуры передал активы «Арианта» государству. Этот же суд постановил взыскать с прежних владельцев компании семей Антиповых и Аристовых 105 млрд рублей в бюджет государства.

Юристы Антиповых и Аристовых пытались обжаловать данное решение, но проиграли. Представители Антиповых процессы не комментируют. Представители семьи «Арианта» заявили, что считают незаконной национализацию холдинга.

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В Челябинске задержан генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский. Эту информацию URA.RU подтвердили несколько источников в правоохранительных структурах. «Ходоровского задержали по месту жительства в его коттедже. Силовики буквально выломали двери жилища. В настоящее время проводятся следственные действия», — пояснил инсайдер. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. 26 февраля арбитражный суд Свердловской области по требованию Генпрокуратуры передал все активы ЧЭМК государству на основании того, что приватизация комбината в начале девяностых годов была незаконной. На таком же основании 11 апреля арбитражный суд Челябинской области по требованию Генпрокуратуры передал активы «Арианта» государству. Этот же суд постановил взыскать с прежних владельцев компании семей Антиповых и Аристовых 105 млрд рублей в бюджет государства. Юристы Антиповых и Аристовых пытались обжаловать данное решение, но проиграли. Представители Антиповых процессы не комментируют. Представители семьи «Арианта» заявили, что считают незаконной национализацию холдинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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