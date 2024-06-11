В Челябинске задержан гендиректор ЧЭМК Ходоровский

11 июня 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Павел Ходоровский попал под следствие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске задержан генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский. Эту информацию URA.RU подтвердили несколько источников в правоохранительных структурах. «Ходоровского задержали по месту жительства в его коттедже. Силовики буквально выломали двери жилища. В настоящее время проводятся следственные действия», — пояснил инсайдер. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. 26 февраля арбитражный суд Свердловской области по требованию Генпрокуратуры передал все активы ЧЭМК государству на основании того, что приватизация комбината в начале девяностых годов была незаконной. На таком же основании 11 апреля арбитражный суд Челябинской области по требованию Генпрокуратуры передал активы «Арианта» государству. Этот же суд постановил взыскать с прежних владельцев компании семей Антиповых и Аристовых 105 млрд рублей в бюджет государства. Юристы Антиповых и Аристовых пытались обжаловать данное решение, но проиграли. Представители Антиповых процессы не комментируют. Представители семьи «Арианта» заявили, что считают незаконной национализацию холдинга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске задержан генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский. Эту информацию URA.RU подтвердили несколько источников в правоохранительных структурах. «Ходоровского задержали по месту жительства в его коттедже. Силовики буквально выломали двери жилища. В настоящее время проводятся следственные действия», — пояснил инсайдер. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. 26 февраля арбитражный суд Свердловской области по требованию Генпрокуратуры передал все активы ЧЭМК государству на основании того, что приватизация комбината в начале девяностых годов была незаконной. На таком же основании 11 апреля арбитражный суд Челябинской области по требованию Генпрокуратуры передал активы «Арианта» государству. Этот же суд постановил взыскать с прежних владельцев компании семей Антиповых и Аристовых 105 млрд рублей в бюджет государства. Юристы Антиповых и Аристовых пытались обжаловать данное решение, но проиграли. Представители Антиповых процессы не комментируют. Представители семьи «Арианта» заявили, что считают незаконной национализацию холдинга.