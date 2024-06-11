Руководитель ЧВК «Енот» получил 14 лет колонии

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Суд приговорил к 14 годам Андрея Молокоедова за создание преступной группы "ЕНОТ"
Суд приговорил к 14 годам Андрея Молокоедова за создание преступной группы "ЕНОТ" Фото:

Научный руководитель преступного сообщества «Единые народные общинные товарищества» ЧВК (»Енот») Андрей Молокоедов осужден на 14 лет лишения свободы. Он признан виновным в создании преступной группы и вымогательстве.

«Суд приговорил к 14 годам экс-советника главы центра иммунологии МГУ Молокоедова», — сообщил корреспондент ТАСС. Молокоедов арестован за создание преступной группы «Енот» и вымогательство.

Ранее сообщалось, что Молокоедову потребовали назначить 14,5 лет строгого режима. В 2018 году он, возглавляя организацию под видом военно-патриотической группы, организовал нападение на дом жителя Туапсе Петра Супонева. Также Молокоедов через своих знакомых оказывал давление на директора АО «Мираксбиофарма» Вадима Друха, требуя от него уйти с занимаемой должности.

Военный суд в Москве вначале оправдал пятерых участников этой организации, однако прокуратура в суде общей юрисдикции настояла на доказанности обвинений. Мосгорсуд признал нарушение права на защиту Молокоедова, но это не помешало его повторному аресту и судебному разбирательству.

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Научный руководитель преступного сообщества «Единые народные общинные товарищества» ЧВК (»Енот») Андрей Молокоедов осужден на 14 лет лишения свободы. Он признан виновным в создании преступной группы и вымогательстве. «Суд приговорил к 14 годам экс-советника главы центра иммунологии МГУ Молокоедова», — сообщил корреспондент ТАСС. Молокоедов арестован за создание преступной группы «Енот» и вымогательство. Ранее сообщалось, что Молокоедову потребовали назначить 14,5 лет строгого режима. В 2018 году он, возглавляя организацию под видом военно-патриотической группы, организовал нападение на дом жителя Туапсе Петра Супонева. Также Молокоедов через своих знакомых оказывал давление на директора АО «Мираксбиофарма» Вадима Друха, требуя от него уйти с занимаемой должности. Военный суд в Москве вначале оправдал пятерых участников этой организации, однако прокуратура в суде общей юрисдикции настояла на доказанности обвинений. Мосгорсуд признал нарушение права на защиту Молокоедова, но это не помешало его повторному аресту и судебному разбирательству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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