В челябинском СКР подтвердили задержание гендиректора ЧЭМК Ходоровского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В отношении Павла Ходоровского возбуждено уголовное дело
В отношении Павла Ходоровского возбуждено уголовное дело Фото:

В пресс-службе СКР по Челябинской области URA.RU подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского. Там отметили, что вместе с ним под следствие попали и другие лица.

«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Ходоровского задержали по месту проживания — в его коттедже. При операции силовикам пришлось выламывать двери. В отношении гендиректора предприятия возбуждено уголовное дело по 135 статье УК РФ (развратные действия). По делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пресс-службе СКР по Челябинской области URA.RU подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского. Там отметили, что вместе с ним под следствие попали и другие лица. «В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Ходоровского задержали по месту проживания — в его коттедже. При операции силовикам пришлось выламывать двери. В отношении гендиректора предприятия возбуждено уголовное дело по 135 статье УК РФ (развратные действия). По делу проводятся необходимые следственные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...