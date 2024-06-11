В челябинском СКР подтвердили задержание гендиректора ЧЭМК Ходоровского

В пресс-службе СКР по Челябинской области URA.RU подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского. Там отметили, что вместе с ним под следствие попали и другие лица.
«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Ходоровского задержали по месту проживания — в его коттедже. При операции силовикам пришлось выламывать двери. В отношении гендиректора предприятия возбуждено уголовное дело по 135 статье УК РФ (развратные действия). По делу проводятся необходимые следственные мероприятия.
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