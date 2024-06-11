Что известно об уголовном деле в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского

На гендиректора ЧЭМК Ходоровского вышли через сутенера

По делу в отношении Павла Ходоровского проводятся следственные действия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске задержан гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский. Его подозревают в сексе с несовершеннолетними. Что известно об уголовном деле в отношении топ-менеджера — в материале URA.RU.

Задержание Ходоровского

Ходоровского задержали в его коттедже. Для этого силовикам пришлось выламывать двери. Оказывал ли топ-менеджер сопротивление — пока неизвестно.

Подозрения в педофилии

Ходоровского подозревают в сексе с несовершеннолетними. Предварительно известно, что он вступал в интимную связь с девочками и мальчиками 13-15 лет. За это он платил им деньги.

Как вышли на Ходоровского

На топ-менеджера удалось выйти после задержания сутенера, который предоставлял детей в качестве проституток по всей России. У него то и нашли видеозапись, на которой показан акт с участием Ходоровского.

Что грозит топ-менеджеру

По данным URA.RU, в отношении Ходоровского возбуждено уголовное дело по 135 статье УК РФ. Максимальные санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.