Во вторник Россию накроет мощная магнитная буря: расписание до конца июня

Россию 11 июня накроет мощная магнитная буря
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Тяжелые частицы, оторвавшиеся от Солнца в результате двойной вспышки, ударили по Земле
Тяжелые частицы, оторвавшиеся от Солнца в результате двойной вспышки, ударили по Земле Фото:

Мощная магнитная буря ожидается на Земле с 10 по 11 июня. По словам астрономов, она связана с двойной вспышкой на Солнце, произошедшей ранее, в результате которой тяжелые частицы были выброшены в сторону Земли. URA.RU расскажет о графике геомагнитной активности в июне 2024 и как защитить себя в эти дни. 

Прогноз магнитных бурь на июнь 2024 года

  • 8 июня прогнозировалась умеренная магнитная буря с интенсивностью до трех баллов, которая могла усиливаться до пяти баллов;
  • 9 июня ожидалась буря на четыре балла, которая затем стабилизировалась на среднем уровне и постепенно затухает к 12 июня;
  • В период с 10 по 11 июня прогнозируется средний геошторм на уровне трех баллов;
  • С 18 по 20 июня ожидается умеренный шторм с интенсивностью в 3-4 балла;
  • 22-23 июня прогнозируется слабая буря на уровне трех баллов, которая может усилиться до средней (четырех балла) и начнет спадать к 24 июня.

Что чувствует человек во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь различные люди могут испытывать разнообразные симптомы, однако, в общем, врачи указывают на следующие ключевые проявления:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • стенокардия;
  • аритмия;
  • раздражительность и колебания настроения;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • чрезмерная усталость;
  • бессонница и нервозность у некоторых людей;
  • возможны изменения в работе сердечно-сосудистой системы.

Люди старше 60 лет и те, кто страдает психическими заболеваниями, особенно подвержены воздействию магнитных бурь. Это говорит о необходимости особой осторожности в отношении своего состояния для данной категории людей.

Что ни в коем случае нельзя делать во время магнитных бурь в июне

  • Избегайте физического перенапряжения, так как изменения в магнитном поле могут негативно сказаться на сердечно-сосудистом здоровье;
  • Сократите время использования телефонов и компьютеров, поскольку электромагнитные излучения могут вызвать головные боли и нарушения сна. Также ограничьте время, проведенное перед телевизором или другими источниками искусственного света, чтобы уменьшить негативное воздействие магнитных бурь на организм.
  • Употребляйте легкую и здоровую пищу, избегая острых, жирных и тяжелых блюд. Увеличьте употребление свежих фруктов, овощей, орехов и зелени. Также важно повысить потребление витаминов и минералов для укрепления иммунной системы и снижения риска негативных последствий от магнитных бурь.

Как защититься от магнитных бурь

Важно помнить, что забота о собственном здоровье должна быть постоянной и всесторонней. Необходимо принимать меры предосторожности незамедлительно, а не ждать ухудшения самочувствия. Полезно избегать стрессовых ситуаций, поддерживать оптимистический настрой и заниматься любимыми занятиями, способствующими укреплению психологического благополучия.

Также важно обращаться за помощью к специалистам и следить за своим здоровьем. Регулярные медицинские осмотры позволят выявить любые отклонения в организме и своевременно принять необходимые меры. Необходимо помнить, что здоровье является основным богатством, которое требует постоянного ухода и внимания ежедневно.

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Мощная магнитная буря ожидается на Земле с 10 по 11 июня. По словам астрономов, она связана с двойной вспышкой на Солнце, произошедшей ранее, в результате которой тяжелые частицы были выброшены в сторону Земли. URA.RU расскажет о графике геомагнитной активности в июне 2024 и как защитить себя в эти дни.  Прогноз магнитных бурь на июнь 2024 года Что чувствует человек во время магнитных бурь Во время магнитных бурь различные люди могут испытывать разнообразные симптомы, однако, в общем, врачи указывают на следующие ключевые проявления: Люди старше 60 лет и те, кто страдает психическими заболеваниями, особенно подвержены воздействию магнитных бурь. Это говорит о необходимости особой осторожности в отношении своего состояния для данной категории людей. Что ни в коем случае нельзя делать во время магнитных бурь в июне Как защититься от магнитных бурь Важно помнить, что забота о собственном здоровье должна быть постоянной и всесторонней. Необходимо принимать меры предосторожности незамедлительно, а не ждать ухудшения самочувствия. Полезно избегать стрессовых ситуаций, поддерживать оптимистический настрой и заниматься любимыми занятиями, способствующими укреплению психологического благополучия. Также важно обращаться за помощью к специалистам и следить за своим здоровьем. Регулярные медицинские осмотры позволят выявить любые отклонения в организме и своевременно принять необходимые меры. Необходимо помнить, что здоровье является основным богатством, которое требует постоянного ухода и внимания ежедневно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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