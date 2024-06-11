Во вторник Россию накроет мощная магнитная буря: расписание до конца июня

Мощная магнитная буря ожидается на Земле с 10 по 11 июня. По словам астрономов, она связана с двойной вспышкой на Солнце, произошедшей ранее, в результате которой тяжелые частицы были выброшены в сторону Земли. URA.RU расскажет о графике геомагнитной активности в июне 2024 и как защитить себя в эти дни.
Прогноз магнитных бурь на июнь 2024 года
- 8 июня прогнозировалась умеренная магнитная буря с интенсивностью до трех баллов, которая могла усиливаться до пяти баллов;
- 9 июня ожидалась буря на четыре балла, которая затем стабилизировалась на среднем уровне и постепенно затухает к 12 июня;
- В период с 10 по 11 июня прогнозируется средний геошторм на уровне трех баллов;
- С 18 по 20 июня ожидается умеренный шторм с интенсивностью в 3-4 балла;
- 22-23 июня прогнозируется слабая буря на уровне трех баллов, которая может усилиться до средней (четырех балла) и начнет спадать к 24 июня.
Что чувствует человек во время магнитных бурь
Во время магнитных бурь различные люди могут испытывать разнообразные симптомы, однако, в общем, врачи указывают на следующие ключевые проявления:
- головная боль;
- головокружение;
- стенокардия;
- аритмия;
- раздражительность и колебания настроения;
- повышение или понижение артериального давления;
- чрезмерная усталость;
- бессонница и нервозность у некоторых людей;
- возможны изменения в работе сердечно-сосудистой системы.
Люди старше 60 лет и те, кто страдает психическими заболеваниями, особенно подвержены воздействию магнитных бурь. Это говорит о необходимости особой осторожности в отношении своего состояния для данной категории людей.
Что ни в коем случае нельзя делать во время магнитных бурь в июне
- Избегайте физического перенапряжения, так как изменения в магнитном поле могут негативно сказаться на сердечно-сосудистом здоровье;
- Сократите время использования телефонов и компьютеров, поскольку электромагнитные излучения могут вызвать головные боли и нарушения сна. Также ограничьте время, проведенное перед телевизором или другими источниками искусственного света, чтобы уменьшить негативное воздействие магнитных бурь на организм.
- Употребляйте легкую и здоровую пищу, избегая острых, жирных и тяжелых блюд. Увеличьте употребление свежих фруктов, овощей, орехов и зелени. Также важно повысить потребление витаминов и минералов для укрепления иммунной системы и снижения риска негативных последствий от магнитных бурь.
Как защититься от магнитных бурь
Важно помнить, что забота о собственном здоровье должна быть постоянной и всесторонней. Необходимо принимать меры предосторожности незамедлительно, а не ждать ухудшения самочувствия. Полезно избегать стрессовых ситуаций, поддерживать оптимистический настрой и заниматься любимыми занятиями, способствующими укреплению психологического благополучия.
Также важно обращаться за помощью к специалистам и следить за своим здоровьем. Регулярные медицинские осмотры позволят выявить любые отклонения в организме и своевременно принять необходимые меры. Необходимо помнить, что здоровье является основным богатством, которое требует постоянного ухода и внимания ежедневно.
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