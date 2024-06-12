12 июня 2024

Сыну экс-депутата Госдумы из Челябинска разрешили оставить подаренный ТРК

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд в Челябинске сохранил за сыном Марселя Юсупова ТРК в Башкортостане
Суд в Челябинске сохранил за сыном Марселя Юсупова ТРК в Башкортостане Фото:

Сына бывшего депутата Госдумы РФ из Челябинска Марселя Юсупова, Роману, разрешили оставить за собой подаренный матерью Натальей Крючковой торговый центр «Иремель». Как следует из картотеки арбитражных дел, актив расположен в Башкортостане.

«Апелляционную жалобу Крючковой Натальи Сергеевны удовлетворить. В удовлетворении заявления ООО „Правовой центр ‚МААТ‘ отказать“, — отмечено в постановлении апелляционного суда.

Юсупов-старший и Крючкова с 1993-го по июль 2017 года являлись супругами. На случай развода между ними в декабре 2016 года был заключен брачный контракт, в феврале 2017 года — допсоглашение к нему. Согласно документу, имущество делилось неравномерно: Юсупов получал 526 млн рублей, Крючкова — 231,6 млн рублей. В указанную сумму входит имущество четырехэтажной швейной фабрики площадью 10,6 тысячи кв метров и гаража размером 455 кв метров в Туймазах. В ноябре 2016 года (дата указана в постановлении суда) фабрика, гараж и две погрузочно-разгрузочных площадки общей площадью чуть более двух тысяч кв метров были подарены Юсупову-младшему. Активы поставлены на кадастровый учет в 2013 году, то есть являются совместно нажитым имуществом. Недвижимость путем реконструкции с фабрикой объединена в торговый центр.

Поскольку заявление о признании экс-депутата банкротом было подано в декабре 2017 года, сделку дарения признали заключенной в период подозрительности. Суд первой инстанции посчитал, что Крючкова злоупотребила правом. Однако апелляционный суд с выводом не согласился. В ходе раздела имущества между супругами Крючкова получила меньшую часть имущества, а не половину. Также суд отметил: кредитор всегда может потребовать взыскать в суде с бизнес-леди в конкурсную массу Юсупова половину спорного имущества.

В мае признана недействительной другая сделка дарения. Крючкова передала второму сыну Тимуру квартиру в престижном районе Москвы. Суд определил вернуть актив матери с тем, чтобы он стал частью конкурсной массы должника.

Банкротом Юсупов признан в марте 2018 года. Политик родился и рос в Челябинске в семье известного дзюдоиста Хариса Юсупова. При подготовке материала URA.RU направил сторонам спора запросы. К моменту публикации ответы не получены.

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Сына бывшего депутата Госдумы РФ из Челябинска Марселя Юсупова, Роману, разрешили оставить за собой подаренный матерью Натальей Крючковой торговый центр «Иремель». Как следует из картотеки арбитражных дел, актив расположен в Башкортостане. «Апелляционную жалобу Крючковой Натальи Сергеевны удовлетворить. В удовлетворении заявления ООО „Правовой центр ‚МААТ‘ отказать“, — отмечено в постановлении апелляционного суда. Юсупов-старший и Крючкова с 1993-го по июль 2017 года являлись супругами. На случай развода между ними в декабре 2016 года был заключен брачный контракт, в феврале 2017 года — допсоглашение к нему. Согласно документу, имущество делилось неравномерно: Юсупов получал 526 млн рублей, Крючкова — 231,6 млн рублей. В указанную сумму входит имущество четырехэтажной швейной фабрики площадью 10,6 тысячи кв метров и гаража размером 455 кв метров в Туймазах. В ноябре 2016 года (дата указана в постановлении суда) фабрика, гараж и две погрузочно-разгрузочных площадки общей площадью чуть более двух тысяч кв метров были подарены Юсупову-младшему. Активы поставлены на кадастровый учет в 2013 году, то есть являются совместно нажитым имуществом. Недвижимость путем реконструкции с фабрикой объединена в торговый центр. Поскольку заявление о признании экс-депутата банкротом было подано в декабре 2017 года, сделку дарения признали заключенной в период подозрительности. Суд первой инстанции посчитал, что Крючкова злоупотребила правом. Однако апелляционный суд с выводом не согласился. В ходе раздела имущества между супругами Крючкова получила меньшую часть имущества, а не половину. Также суд отметил: кредитор всегда может потребовать взыскать в суде с бизнес-леди в конкурсную массу Юсупова половину спорного имущества. В мае признана недействительной другая сделка дарения. Крючкова передала второму сыну Тимуру квартиру в престижном районе Москвы. Суд определил вернуть актив матери с тем, чтобы он стал частью конкурсной массы должника. Банкротом Юсупов признан в марте 2018 года. Политик родился и рос в Челябинске в семье известного дзюдоиста Хариса Юсупова. При подготовке материала URA.RU направил сторонам спора запросы. К моменту публикации ответы не получены.
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