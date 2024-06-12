Сыну экс-депутата Госдумы из Челябинска разрешили оставить подаренный ТРК

Сына бывшего депутата Госдумы РФ из Челябинска Марселя Юсупова, Роману, разрешили оставить за собой подаренный матерью Натальей Крючковой торговый центр «Иремель». Как следует из картотеки арбитражных дел, актив расположен в Башкортостане.
«Апелляционную жалобу Крючковой Натальи Сергеевны удовлетворить. В удовлетворении заявления ООО „Правовой центр ‚МААТ‘ отказать“, — отмечено в постановлении апелляционного суда.
Юсупов-старший и Крючкова с 1993-го по июль 2017 года являлись супругами. На случай развода между ними в декабре 2016 года был заключен брачный контракт, в феврале 2017 года — допсоглашение к нему. Согласно документу, имущество делилось неравномерно: Юсупов получал 526 млн рублей, Крючкова — 231,6 млн рублей. В указанную сумму входит имущество четырехэтажной швейной фабрики площадью 10,6 тысячи кв метров и гаража размером 455 кв метров в Туймазах. В ноябре 2016 года (дата указана в постановлении суда) фабрика, гараж и две погрузочно-разгрузочных площадки общей площадью чуть более двух тысяч кв метров были подарены Юсупову-младшему. Активы поставлены на кадастровый учет в 2013 году, то есть являются совместно нажитым имуществом. Недвижимость путем реконструкции с фабрикой объединена в торговый центр.
Поскольку заявление о признании экс-депутата банкротом было подано в декабре 2017 года, сделку дарения признали заключенной в период подозрительности. Суд первой инстанции посчитал, что Крючкова злоупотребила правом. Однако апелляционный суд с выводом не согласился. В ходе раздела имущества между супругами Крючкова получила меньшую часть имущества, а не половину. Также суд отметил: кредитор всегда может потребовать взыскать в суде с бизнес-леди в конкурсную массу Юсупова половину спорного имущества.
В мае признана недействительной другая сделка дарения. Крючкова передала второму сыну Тимуру квартиру в престижном районе Москвы. Суд определил вернуть актив матери с тем, чтобы он стал частью конкурсной массы должника.
Банкротом Юсупов признан в марте 2018 года. Политик родился и рос в Челябинске в семье известного дзюдоиста Хариса Юсупова. При подготовке материала URA.RU направил сторонам спора запросы. К моменту публикации ответы не получены.
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