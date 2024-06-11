Мишустин анонсировал создание нового нацпроекта, посвященного роботам

Мишустин: правительство сформирует нацпроект по развитию робототехники
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Мишустин заявил о разработке национального проекта «Средства производства и автоматизации»
Мишустин заявил о разработке национального проекта «Средства производства и автоматизации» Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о разработке программы развития станкоинструментальной промышленности и робототехники. Об этом правительства рассказал в ходе стратегической сессии по нацпроектам «Средства производства и автоматизации» и «Инфраструктура для жизни».

«Правительство разработало программу развития станкоинструментальной промышленности и робототехники, которая включает широкий перечень мер поддержки отраслей. Необходимый объем финансирования для ее реализации до 2030 года — более 300 млрд рублей», — подчеркнул глава правительства. Его слова приводятся в официальном telegram-канале кабмина. 

По словам Мишустина, эти меры позволили в прошлом году увеличить производство станкоинструментальной продукции. Речь идет о 60%. По другим направлениям удалось достичь более высоких результатов. Например, производство металлорежущих станков выросло на 96%, а кузнечно-прессового оборудования — на 370%.

При этом наблюдается положительная динамика и в текущем году, отметил премьер. За четыре месяца производство станкоинструментальной продукции увеличилось на треть, а в робототехнике — на более чем 50%.

Мишустин добавил, что в стране необходимо сформировать внутренний рынок для робототехники. По его словам, должны быть представлены не только промышленные единицы, но и решения для сельского хозяйство, горнодобывающей промышленности, логистики и других сфер. 

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о разработке программы развития станкоинструментальной промышленности и робототехники. Об этом правительства рассказал в ходе стратегической сессии по нацпроектам «Средства производства и автоматизации» и «Инфраструктура для жизни». «Правительство разработало программу развития станкоинструментальной промышленности и робототехники, которая включает широкий перечень мер поддержки отраслей. Необходимый объем финансирования для ее реализации до 2030 года — более 300 млрд рублей», — подчеркнул глава правительства. Его слова приводятся в официальном telegram-канале кабмина.  По словам Мишустина, эти меры позволили в прошлом году увеличить производство станкоинструментальной продукции. Речь идет о 60%. По другим направлениям удалось достичь более высоких результатов. Например, производство металлорежущих станков выросло на 96%, а кузнечно-прессового оборудования — на 370%. При этом наблюдается положительная динамика и в текущем году, отметил премьер. За четыре месяца производство станкоинструментальной продукции увеличилось на треть, а в робототехнике — на более чем 50%. Мишустин добавил, что в стране необходимо сформировать внутренний рынок для робототехники. По его словам, должны быть представлены не только промышленные единицы, но и решения для сельского хозяйство, горнодобывающей промышленности, логистики и других сфер. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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