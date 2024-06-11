Что происходит в ЯНАО с размером государственного долга

Долговая нагрузка ЯНАО снизилась на 2,8 млрд рублей. Это происходит за счет выполнения обязательств по государственным гарантиям. Объем госдолга в округе составляет семь млрд 374 млн рублей, то есть 2,3% от объема собственных доходов, сообщает окружной департамент финансов корреспонденту URA.RU. Бюджетные кредиты на сумму 1,2 млрд рублей власти Ямала намерены погашать в течение 15 лет.
По данным окружного департамента финансов, в ЯНАО постепенно снижается сумма государственного долга. С начала года размер долговой нагрузки снизился с 10 млрд 271 млн до семи млрд 374 млн рублей. Изменения происходят за счет выполнения обязательств по государственным гарантиям.
«По состоянию на первое июня 2024 года объем государственного долга автономного округа составляет 7,4 млрд рублей, или 2,3% от объема собственных доходов», — сообщили корреспонденту агентства в департаменте финансов.
По данным источника, в структуре государственного долга 83,6% занимают обязательства по государственным гарантиям. Объем непрямых долговых обязательств Ямала в январе 2024 года составлял девять млрд 990 млн 045 тысяч рублей. К июню эта сумма снизилась до шести млрд 162 млн рублей.
Как поясняет агентству URA.RU источник, законом об окружном бюджете на 2024 год предусмотрено предоставление государственных гарантий для реализации инвестиционных проектов по строительству социальной инфраструктуры. Госгарантии под проекты партнеров региона позволят построить детский сад и школы в трех муниципалитетах Ямала.
При этом с начала года остаются прежними иные долговые обязательства округа — бюджетный кредит в размере одного млрд 212 млн рублей, привлеченный в казну Ямала для приобретения автобусов Новому Уренгою, а также ценные бумаги в размере 23 тысяч рублей.
«Инфраструктурные бюджетные кредиты из федерального бюджета составляют 16,4%. Их погашение будет осуществляться согласно утвержденным графикам в течение 15 лет», — сообщают в департаменте финансов. Банковских кредитов и иных непогашенных долговых обязательств у региона по-прежнему нет.
Ранее URA.RU сообщало, что В 2024 году планируемые бюджетные расходы на одного жителя ЯНАО побьют рекорд 2023 года и, скорее всего, останутся одними из самых высоких по стране. При этом казну Ямала спасают от дефицита крупнейшие в России нефтегазовые компании.
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