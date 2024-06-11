Главный перевозчик Сургута признался в ошибках транспортной реформы и попросил денег

Главный перевозчик Сургута признался врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку в ошибках, допущенных с начала запуска транспортной реформы. Кухарук накануне сообщил, что получил множество жалоб на автобусную реформу в Сургуте и потребовал вызвать перевозчика на ковер. Глава СПОПАТ Александр Попов посетовал на дефицит автобусов и денег на ее реализацию, передает корреспондент URA.RU со встречи врио губернатора Югры и руководством градообразующих предприятий.
«Мы как хозяйственники купили по цене одного 13 списанных автобусов [в Нижневартовске]. Они в хорошем состоянии, 2014 года выпуска. Просим округ посодействовать в закупке новых автобусов — Сургут из себя выжал все, что мог. Перевозчики подвели — один ушел, один собирается уходить», — пожаловался Попов новому руководителю округа. От также заявил, что минимальные расходу на реформу — 1,8 миллиардов рублей, а городские власти выделили 700 тысяч меньше.
В разговор вмешался вице-губернатор Азат Ислаев, курирующий стройблок, ЖКХ и транспорт. Он привел в пример Нижневартовск, который на транспортную реформу получил федеральный казначейский кредит. Замгубернатора предложил властям Сургута пойти по такой же схеме.
Однако Кухарук попросил не торопиться, а решать этот вопрос комплексно. «Коллеги, просьба — без самодеятельности. Проблемы муниципалитета — это проблемы округа в целом», — отметил врио губернатора.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук назвал транспортную реформу одной из главных проблем Сургута — на нее в комментариях он получил множество жалоб. В первый день своей рабочей поездки в муниципалитет он потребовал от городских властей вызвать перевозчиков "на ковер", чтобы разобраться в ситуации.
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