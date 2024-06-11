Niletto призвал легализовать проституцию

Екатеринбургский певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков) призвал легализовать проституцию, назвав ее «классной и крутой профессией». Певец признался, что и сам пользовался подобными услугами. Об этом он рассказал в интервью.
Ведущий шоу «500 страниц ответов — видеоверсия» Павел Компан спросил у певца, стоит ли легализовать проституцию, на что получил положительный и подробный ответ. «Надо легализовать, мне кажется. Опыт был, это лучше, это правильнее. Даже если это не легализовать, это будет всегда. Просто, это можно сделать качественнее, и есть мужчины и девушки, которые это дело любят и получают за это деньги», — ответил артист.
По его мнению, проституция всегда была в истории человечества. «Это классная, крутая профессия. Это всегда было в истории человечества. Лучше пусть это будет официально, качественно, под контролем и относительно стерильно», — пояснил Прытков.
Ранее стал известен райдер Niletto, куда входят сигареты, кальян, 12-летний виски и лапша быстрого приготовления «Доширак». Выступление артиста на тот момент оценивалось порядка четырех миллионов рублей.
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