Расстрелянный экс-мэр Купянска скончался, не приходя в сознание

Бывший мэр города Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора скончался, не приходя в сознание, в одной из московских больниц. 8 июня его расстреляли в Старом Осколе в Белгородской области.
«Геннадий Мацегора умер, не приходя в сознание», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что экс-мэр Купянска скончался в московской больнице.
В Геннадия Мацегору 8 июня стреляли у его дома в Старом Осколе. Он выжил после нападения, но находился в тяжелом состоянии. Бывшего мэра госпитализировали в Москву, где врачи вели борьбу за его жизнь. До недавнего времени Мацегора занимал должность директора Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Георгиевский». Обстоятельства и мотивы нападения на экс-мэра пока остаются неясными.
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