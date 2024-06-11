Расстрелянный экс-мэр Купянска скончался, не приходя в сознание

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Геннадий Мацегора после покушения находился в тяжелом состоянии
Геннадий Мацегора после покушения находился в тяжелом состоянии Фото:

Бывший мэр города Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора скончался, не приходя в сознание, в одной из московских больниц. 8 июня его расстреляли в Старом Осколе в Белгородской области.

«Геннадий Мацегора умер, не приходя в сознание», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что экс-мэр Купянска скончался в московской больнице.

В Геннадия Мацегору 8 июня стреляли у его дома в Старом Осколе. Он выжил после нападения, но находился в тяжелом состоянии. Бывшего мэра госпитализировали в Москву, где врачи вели борьбу за его жизнь. До недавнего времени Мацегора занимал должность директора Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Георгиевский». Обстоятельства и мотивы нападения на экс-мэра пока остаются неясными.

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Бывший мэр города Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора скончался, не приходя в сознание, в одной из московских больниц. 8 июня его расстреляли в Старом Осколе в Белгородской области. «Геннадий Мацегора умер, не приходя в сознание», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что экс-мэр Купянска скончался в московской больнице. В Геннадия Мацегору 8 июня стреляли у его дома в Старом Осколе. Он выжил после нападения, но находился в тяжелом состоянии. Бывшего мэра госпитализировали в Москву, где врачи вели борьбу за его жизнь. До недавнего времени Мацегора занимал должность директора Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Георгиевский». Обстоятельства и мотивы нападения на экс-мэра пока остаются неясными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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