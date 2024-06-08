08 июня 2024

Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин арестован

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Басманный районный суд Москвы арестовал Вахрина до 6 августа 2024 года
Басманный районный суд Москвы арестовал Вахрина до 6 августа 2024 года Фото:

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин арестован по решению Басманного районного суда Москвы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа 2024 года.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя Губернатора Тюменской области Вахрина Вячеслава Михайловича на срок 1 месяц 29 суток, до 06.08.2024 года», — сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Там же отметили, что Вахрин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Вахрин — экс-депутат заксобрания Пермского края. Вместе с теневым мэром Плотниковым входил в оппозиционную группу «Гражданское общество».

Ранее сообщалось, что депутата Тюменской городской думы Андрея Кима задержали при получении взятки в три миллиона рублей. За 3 млн рублей он обещал «решить вопрос» в отрасли ЖКХ.

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Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин арестован по решению Басманного районного суда Москвы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа 2024 года. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя Губернатора Тюменской области Вахрина Вячеслава Михайловича на срок 1 месяц 29 суток, до 06.08.2024 года», — сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Там же отметили, что Вахрин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Вахрин — экс-депутат заксобрания Пермского края. Вместе с теневым мэром Плотниковым входил в оппозиционную группу «Гражданское общество». Ранее сообщалось, что депутата Тюменской городской думы Андрея Кима задержали при получении взятки в три миллиона рублей. За 3 млн рублей он обещал «решить вопрос» в отрасли ЖКХ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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