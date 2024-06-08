Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин арестован

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин арестован по решению Басманного районного суда Москвы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа 2024 года.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя Губернатора Тюменской области Вахрина Вячеслава Михайловича на срок 1 месяц 29 суток, до 06.08.2024 года», — сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Там же отметили, что Вахрин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Вахрин — экс-депутат заксобрания Пермского края. Вместе с теневым мэром Плотниковым входил в оппозиционную группу «Гражданское общество».
Ранее сообщалось, что депутата Тюменской городской думы Андрея Кима задержали при получении взятки в три миллиона рублей. За 3 млн рублей он обещал «решить вопрос» в отрасли ЖКХ.
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