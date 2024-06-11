Два человека погибло, еще трое ранено, сообщили в РСЧС по Белгороду
ВСУ ударили по белгородскому району Шебекино. В результате атаки два человека погибли, еще трое ранены, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по Белгороду.
«В Шебекино к сожалению двое погибших мирных и трое раненых», — сообщили в пресс-службе ведомства. Заявление появилось в официальном telegram-канале РСЧС по Белгороду
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