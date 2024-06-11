11 июня 2024

От удара ВСУ по Белгороду погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Два человека погибло, еще трое ранено, сообщили в РСЧС по Белгороду
Два человека погибло, еще трое ранено, сообщили в РСЧС по Белгороду Фото:

ВСУ ударили по белгородскому району Шебекино. В результате атаки два человека погибли, еще трое ранены, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по Белгороду. 

«В Шебекино к сожалению двое погибших мирных и трое раненых», — сообщили в пресс-службе ведомства. Заявление появилось в официальном telegram-канале РСЧС по Белгороду

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ВСУ ударили по белгородскому району Шебекино. В результате атаки два человека погибли, еще трое ранены, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по Белгороду.  «В Шебекино к сожалению двое погибших мирных и трое раненых», — сообщили в пресс-службе ведомства. Заявление появилось в официальном telegram-канале РСЧС по Белгороду
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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