11 июня 2024

Баскетболистка Грайнер, которая покинула УГМК, попала в сборную США

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Грайнер поедет на Олимпиаду-2024 в Париж в составе американской сборной
Грайнер поедет на Олимпиаду-2024 в Париж в составе американской сборной Фото:

Бывшая баскетболистка команды из Екатеринбурга УГМК Бриттни Грайнер поедет в составе сборной США на Олимпиаду в Париж. Об этом сообщили в американской федерации баскетбола.

«Баскетбольная федерация США объявила состав женской сборной, которая примет участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. За сборную будет выступать Бриттни Грайнер из команды „Финикс Меркьюри“» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерации.

Грайнер была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, поскольку в ее багаже нашли картриджи к вейпам с гашишным маслом. На суде ее приговорили к девяти годам колонии и штрафу. Затем баскетболистку в декабре 2022 года обменяли в аэропорту Абу-Даби на россиянина Виктора Бута, который долгие годы сидел в американской тюрьме.

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Бывшая баскетболистка команды из Екатеринбурга УГМК Бриттни Грайнер поедет в составе сборной США на Олимпиаду в Париж. Об этом сообщили в американской федерации баскетбола. «Баскетбольная федерация США объявила состав женской сборной, которая примет участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. За сборную будет выступать Бриттни Грайнер из команды „Финикс Меркьюри“» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерации. Грайнер была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, поскольку в ее багаже нашли картриджи к вейпам с гашишным маслом. На суде ее приговорили к девяти годам колонии и штрафу. Затем баскетболистку в декабре 2022 года обменяли в аэропорту Абу-Даби на россиянина Виктора Бута, который долгие годы сидел в американской тюрьме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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