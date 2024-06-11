Баскетболистка Грайнер, которая покинула УГМК, попала в сборную США

Бывшая баскетболистка команды из Екатеринбурга УГМК Бриттни Грайнер поедет в составе сборной США на Олимпиаду в Париж. Об этом сообщили в американской федерации баскетбола.
«Баскетбольная федерация США объявила состав женской сборной, которая примет участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. За сборную будет выступать Бриттни Грайнер из команды „Финикс Меркьюри“» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерации.
Грайнер была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, поскольку в ее багаже нашли картриджи к вейпам с гашишным маслом. На суде ее приговорили к девяти годам колонии и штрафу. Затем баскетболистку в декабре 2022 года обменяли в аэропорту Абу-Даби на россиянина Виктора Бута, который долгие годы сидел в американской тюрьме.
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