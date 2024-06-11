11 июня 2024

Рекордное количество челябинских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день ЕГЭ. Челябинск, егэ, экзамен, тест, школа45, класс для егэ
Шесть выпускников сумели сдать ЕГЭ на 200 баллов Фото:

Шесть выпускников набрали 200 баллов в Челябинской области по итогам сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике. По сравнению с прошлым годом, их количество увеличилось в два раза. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

«По результатам ЕГЭ шесть человек в регионе получили 100 баллов сразу по двум предметам. Это выпускники из Магнитогорска и Челябинска», — отметили в пресс-службе ведомства.

В 2023 году три выпускника Челябинской области набрали 200 баллов по двум Единым государственным экзаменам. По данным регионального минобра, это были выпускники из Озерска и Магнитогорска.

Ранее сообщалось, что В Челябинске ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали 17 выпускников. Еще 13 школьников показали тот же результат по литературе. В Челябинской области 33 школьника заработали 100 баллов по литературе, столько же человек по химии.

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Шесть выпускников набрали 200 баллов в Челябинской области по итогам сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике. По сравнению с прошлым годом, их количество увеличилось в два раза. Об этом сообщили в министерстве образования региона. «По результатам ЕГЭ шесть человек в регионе получили 100 баллов сразу по двум предметам. Это выпускники из Магнитогорска и Челябинска», — отметили в пресс-службе ведомства. В 2023 году три выпускника Челябинской области набрали 200 баллов по двум Единым государственным экзаменам. По данным регионального минобра, это были выпускники из Озерска и Магнитогорска. Ранее сообщалось, что В Челябинске ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали 17 выпускников. Еще 13 школьников показали тот же результат по литературе. В Челябинской области 33 школьника заработали 100 баллов по литературе, столько же человек по химии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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