Рекордное количество челябинских выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов

12 июня 2024 в 04:16 Размер текста - 17 +

Шесть выпускников сумели сдать ЕГЭ на 200 баллов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шесть выпускников набрали 200 баллов в Челябинской области по итогам сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике. По сравнению с прошлым годом, их количество увеличилось в два раза. Об этом сообщили в министерстве образования региона. «По результатам ЕГЭ шесть человек в регионе получили 100 баллов сразу по двум предметам. Это выпускники из Магнитогорска и Челябинска», — отметили в пресс-службе ведомства. В 2023 году три выпускника Челябинской области набрали 200 баллов по двум Единым государственным экзаменам. По данным регионального минобра, это были выпускники из Озерска и Магнитогорска. Ранее сообщалось, что В Челябинске ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали 17 выпускников. Еще 13 школьников показали тот же результат по литературе. В Челябинской области 33 школьника заработали 100 баллов по литературе, столько же человек по химии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шесть выпускников набрали 200 баллов в Челябинской области по итогам сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике. По сравнению с прошлым годом, их количество увеличилось в два раза. Об этом сообщили в министерстве образования региона. «По результатам ЕГЭ шесть человек в регионе получили 100 баллов сразу по двум предметам. Это выпускники из Магнитогорска и Челябинска», — отметили в пресс-службе ведомства. В 2023 году три выпускника Челябинской области набрали 200 баллов по двум Единым государственным экзаменам. По данным регионального минобра, это были выпускники из Озерска и Магнитогорска. Ранее сообщалось, что В Челябинске ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали 17 выпускников. Еще 13 школьников показали тот же результат по литературе. В Челябинской области 33 школьника заработали 100 баллов по литературе, столько же человек по химии.