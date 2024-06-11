Количество государств, планирующих участвовать в «мирной конференции» по Украине, сократилось с 93 до 78. Эту информацию предоставили дипломаты Евросоюза, предпочтя сохранить анонимность, как сообщает «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций).
Не указано, какие именно страны отказались от участия в конференции, которая пройдет в Швейцарии. Один из дипломатов выразил мнение, что число отказов может увеличиться, указано в сообщении радиостанции.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не будет настаивать на своем участии в конференции, если ее присутствие там нежелательно. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что проведение такого мероприятия не приведет к результату и назвал его «путем в никуда», указывая на отсутствие интереса Запада к честному диалогу. В России также неоднократно заявляли о готовности к мирному разрешению конфликта с Украиной.
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