«Газета.ру»: пьяный замкомандира расстрелял российского солдата в Крыму

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Заместителя командира мотострелкового взвода военной части обвиняют в убийстве подчиненного из автомата «АК-74» Фото:

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении заместителя командира мотострелкового взвода. Тот обвиняется в убийстве своего подчиненного в одной из военных частей. Согласно документам суда, пьяный командир в 2023 году расстрелял военнослужащего после того, как не смог до него дозвониться. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Согласно документу, в декабре 2023 года Чочумаков, исполнявший обязанности заместителя командира мотострелкового взвода в командировке в Крыму, выпил и стал обзванивать военнослужащих суточного наряда для уточнения качества связи и возможных происшествий — один из них не ответил на звонок командира. Недовольный Чочумаков отправился в блиндаж, где в тот момент находился солдат. В укрытии между военнослужащими произошел конфликт, в результате которого командир расстрелял подчиненного из автомата „АК-74“», — пишет «Газета.ру», ссылаясь на документы дела. Замкомандиру назначили 11 лет лишения свободы, тот полностью признал свою вину.

URA.RU подало запрос в Крымский гарнизонный военный для уточнения информации. Ответ ожидается.

Неделей ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривал уголовное дело в отношении участника спецоперации, который служил по контракту. Согласно материалам дела, он расстрелял двух своих сослуживцев после того, как те обвинили его в трусости за самовольное оставление части.

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Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении заместителя командира мотострелкового взвода. Тот обвиняется в убийстве своего подчиненного в одной из военных частей. Согласно документам суда, пьяный командир в 2023 году расстрелял военнослужащего после того, как не смог до него дозвониться. Об этом сообщает «Газета.ру». «Согласно документу, в декабре 2023 года Чочумаков, исполнявший обязанности заместителя командира мотострелкового взвода в командировке в Крыму, выпил и стал обзванивать военнослужащих суточного наряда для уточнения качества связи и возможных происшествий — один из них не ответил на звонок командира. Недовольный Чочумаков отправился в блиндаж, где в тот момент находился солдат. В укрытии между военнослужащими произошел конфликт, в результате которого командир расстрелял подчиненного из автомата „АК-74“», — пишет «Газета.ру», ссылаясь на документы дела. Замкомандиру назначили 11 лет лишения свободы, тот полностью признал свою вину. URA.RU подало запрос в Крымский гарнизонный военный для уточнения информации. Ответ ожидается. Неделей ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривал уголовное дело в отношении участника спецоперации, который служил по контракту. Согласно материалам дела, он расстрелял двух своих сослуживцев после того, как те обвинили его в трусости за самовольное оставление части.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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