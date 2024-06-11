11 июня 2024

За сутки в ХМАО затопило еще 33 участка из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории ХМАО затоплено 340 приусадебных участков
На территории ХМАО затоплено 340 приусадебных участков Фото:
новость из сюжета
Паводок 2024 в ХМАО

В ХМАО продолжается подтопление территорий паводковыми водами. На 12 июня таких приусадебных участков уже 340 — за сутки добавилось 33. Об этом сообщается в сводке регионального МЧС.

«На реке Обь в СОТ городе Нижневартовск подтоплено 220 приусадебных участков (за сутки + 12 участков) и имеется 4 перелива через проезжую часть. На протоках Лангепас и Каюковская в СНТ города Лангепас подтоплено 106 приусадебных участков (за сутки +21 участок)», — написано на сайте ведомства.

Также подтопления есть в населенных пунктах Былино (1) и Саранпауль (13). Уровень воды в Оби за сутки поднялся на два сантиметра. Сейчас в результате паводковой ситуации режим повышенной готовности введен в восьми муниципалитетах округа: в Нижневартовске, Нефтеюганском районе (поселок Салым и село Лемпино), Сургуте, Сургутском районе (посёлок Банный, деревня Юган и соельское поселение Угут), Лангепасе и Мегионе.

Ранее URA.RU писало о том, что на текущей неделе власти Нижневартовска ожидают пик паводка и стабилизацию ситуации с подтоплением территории города. Днем 11 июня было затоплено 307 участков.

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В ХМАО продолжается подтопление территорий паводковыми водами. На 12 июня таких приусадебных участков уже 340 — за сутки добавилось 33. Об этом сообщается в сводке регионального МЧС. «На реке Обь в СОТ городе Нижневартовск подтоплено 220 приусадебных участков (за сутки + 12 участков) и имеется 4 перелива через проезжую часть. На протоках Лангепас и Каюковская в СНТ города Лангепас подтоплено 106 приусадебных участков (за сутки +21 участок)», — написано на сайте ведомства. Также подтопления есть в населенных пунктах Былино (1) и Саранпауль (13). Уровень воды в Оби за сутки поднялся на два сантиметра. Сейчас в результате паводковой ситуации режим повышенной готовности введен в восьми муниципалитетах округа: в Нижневартовске, Нефтеюганском районе (поселок Салым и село Лемпино), Сургуте, Сургутском районе (посёлок Банный, деревня Юган и соельское поселение Угут), Лангепасе и Мегионе. Ранее URA.RU писало о том, что на текущей неделе власти Нижневартовска ожидают пик паводка и стабилизацию ситуации с подтоплением территории города. Днем 11 июня было затоплено 307 участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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