В ХМАО затопило еще 40 участков из-за паводка

В Нижневартовске и Лангепасе из-за роста уровня воды в реках за сутки затопило еще по 20 частных участков. Об этом сообщается в сводке на сайте МЧС Югры.
«На реке Обь в СОТ г. Нижневартовск подтоплено 208 приусадебных участков (за сутки +20 участков) и имеется 4 перелива через проезжую часть. На протоках Лангепас и Каюковская в СНТ г. Лангепас подтоплено 85 приусадебных участков (за сутки +20 участков)», — сообщает сводка.
Уровень воды в Оби за сутки поднялся от +1 до +4 сантиметров. На данный момент, в результате паводковой ситуации, режим повышенной готовности введен в восьми муниципалитетах округа: в Нижневартовске, Нефтеюганском районе (поселок Салым и село Лемпино), Сургуте, Сургутском районе (посёлок Банный, деревня Юган и соельское поселение Угут), Лангепасе и Мегионе.
Ранее URA.RU писало о том, что на текущей неделе власти Нижневартовска ожидают пик паводка и стабилизацию ситуации с подтоплением территории города. 10 июня на территориях 19 садовых товариществах было затоплено 188 участков.
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