10 июня 2024

В ХМАО затопило еще 40 участков из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске и Лангепасе из-зав паводка затопило еще по 20 участков
В Нижневартовске и Лангепасе из-зав паводка затопило еще по 20 участков Фото:
новость из сюжета
Паводок 2024 в ХМАО

В Нижневартовске и Лангепасе из-за роста уровня воды в реках за сутки затопило еще по 20 частных участков. Об этом сообщается в сводке на сайте МЧС Югры.

«На реке Обь в СОТ г. Нижневартовск подтоплено 208 приусадебных участков (за сутки +20 участков) и имеется 4 перелива через проезжую часть. На протоках Лангепас и Каюковская в СНТ г. Лангепас подтоплено 85 приусадебных участков (за сутки +20 участков)», — сообщает сводка.

Уровень воды в Оби за сутки поднялся от +1 до +4 сантиметров. На данный момент, в результате паводковой ситуации, режим повышенной готовности введен в восьми муниципалитетах округа: в Нижневартовске, Нефтеюганском районе (поселок Салым и село Лемпино), Сургуте, Сургутском районе (посёлок Банный, деревня Юган и соельское поселение Угут), Лангепасе и Мегионе.

Ранее URA.RU писало о том, что на текущей неделе власти Нижневартовска ожидают пик паводка и стабилизацию ситуации с подтоплением территории города. 10 июня на территориях 19 садовых товариществах было затоплено 188 участков.

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В Нижневартовске и Лангепасе из-за роста уровня воды в реках за сутки затопило еще по 20 частных участков. Об этом сообщается в сводке на сайте МЧС Югры. «На реке Обь в СОТ г. Нижневартовск подтоплено 208 приусадебных участков (за сутки +20 участков) и имеется 4 перелива через проезжую часть. На протоках Лангепас и Каюковская в СНТ г. Лангепас подтоплено 85 приусадебных участков (за сутки +20 участков)», — сообщает сводка. Уровень воды в Оби за сутки поднялся от +1 до +4 сантиметров. На данный момент, в результате паводковой ситуации, режим повышенной готовности введен в восьми муниципалитетах округа: в Нижневартовске, Нефтеюганском районе (поселок Салым и село Лемпино), Сургуте, Сургутском районе (посёлок Банный, деревня Юган и соельское поселение Угут), Лангепасе и Мегионе. Ранее URA.RU писало о том, что на текущей неделе власти Нижневартовска ожидают пик паводка и стабилизацию ситуации с подтоплением территории города. 10 июня на территориях 19 садовых товариществах было затоплено 188 участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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