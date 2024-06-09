Власти Нижневартовска сделали прогноз о пике паводка

На текущей неделе власти Нижневартовска ожидают пик паводка и стабилизацию ситуации с подтоплением территории города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор управления по делам ГО и ЧС мэрии города Вадим Татаренков.
«В верховьях реки Обь наблюдается колебание уровня воды: Александровское +2 см, Каргасок -1 см, Колпашево -3 см. Пока о какой-то стабилизации говорить рано, но мы надеемся, что на текущей неделе [уровень воды в реке] выйдет на плато, выйдет на пик и затем начнется его снижение», — рассказал Татаренков журналистам.
Также он сообщил о том, что за сутки уровень воды в Оби поднялся на четыре сантиметра и теперь составляет девять метров 44 сантиметра. В 19 садовых товариществах затопило уже 188 участков. Кроме того, отмечается подтопление четырех участков дороги: три в направлении автодороги по улице Восточная — «Ремонтник-87» и одно в направлении товарищества «Буровик». «41 садовое товарищество обеспечено, по заявкам председателей, песком и мешками», — подчеркнул глава управления по ДГО и ЧС Нижневартовска.
Ранее URA.RU писало о том, что жители Нижневартовска добираются до своих дачных участков на лодках по затопленной паводком дороге. В районе Палиевских дач 6 июня было подтоплено два участка дороги, на сегодняшний день затоплена еще одна ее часть.
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