Путин оставил в Кремле кандидата в полпреды по УрФО и свердловские губернаторы

Андрей Ярин остался начальником кремлевского управления внутренней политики

12 июня 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Владимиру Якушеву (справа) и Евгению Куйвашеву (слева) в последнее время прочили переезд в Москву Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент РФ Владимир Путин переназначил Андрея Ярина на пост начальника кремлевского управления внутренней политики (УВП). Указ опубликован на портале правовой информации. Для Урала эта новость важна тем, что Ярин считался одним из кандидатов в полпреды главы государства по УрФО и губернаторы Свердловской области. Обсуждение, что Ярин может стать новым полпредом, возникло после публикаций медиа о том, что действующий полпред — Владимир Якушев — в ближайшее время может возглавить генсовет «Единой России» (вместо переведенного на Алтай Андрея Турчака). Несмотря на то, что сам Якушев эту информацию публично опровергал. А сторонники версии о том, что Ярин может стать новым свердловским губернатором (вместо возглавляющего регион 12 лет Евгения Куйвашева) обращали внимание, в частности, на его происхождение. Ярин родом из Нижнего Тагила. УВП он возглавляет с 2016 года и за это время зарекомендовал себя как жесткого администратора, при этом эффективного. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин переназначил Андрея Ярина на пост начальника кремлевского управления внутренней политики (УВП). Указ опубликован на портале правовой информации. Для Урала эта новость важна тем, что Ярин считался одним из кандидатов в полпреды главы государства по УрФО и губернаторы Свердловской области. Обсуждение, что Ярин может стать новым полпредом, возникло после публикаций медиа о том, что действующий полпред — Владимир Якушев — в ближайшее время может возглавить генсовет «Единой России» (вместо переведенного на Алтай Андрея Турчака). Несмотря на то, что сам Якушев эту информацию публично опровергал. А сторонники версии о том, что Ярин может стать новым свердловским губернатором (вместо возглавляющего регион 12 лет Евгения Куйвашева) обращали внимание, в частности, на его происхождение. Ярин родом из Нижнего Тагила. УВП он возглавляет с 2016 года и за это время зарекомендовал себя как жесткого администратора, при этом эффективного.