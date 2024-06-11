Продюсерский центр «Красная лодка» и югорский рэпер Паром выпустили патриотичный клип, подготовленный специально ко Дню России. В одной из его частей появился и врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. Об этом рассказали в правительстве региона.
«Продюсерский центр „Красная лодка“ и югорский рэпер Паром записали клип специально ко Дню России. В съемках принял участие врио губернатора Югры Руслан Кухарук», — написано в telegram-канале ведомства.
По данным telegram-канала «Погоны и Галстуки», врио губернатора сразу согласился на предложение съемочной группы. Финальная часть видеоряда была записана между праздничными мероприятиями, которые проходят сегодня.
Ранее URA.RU писало, режиссер из ХМАО Антон Хралович снимет фильм про Сургут в честь 430-летия города. Премьеру киноленты под названием «Сургут, я здесь…» покажут на городских площадках.
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