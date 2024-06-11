В Свердловской области установлен рекорд по числу пожаров

В Свердловской области в 2024 году зафиксировали рекордно низкое количество пожаров — 105. Порядка 99% возгораний удалось потушить в первые сутки. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«На старте пожароопасного сезона мы фиксируем в регионе рекордно низкое количество пожаров. При этом все они максимально оперативно ликвидируются, не достигая больших площадей. В 2024 году в Свердловской области зарегистрировано 105 лесных пожаров общей площадью 500 гектаров», — сказал директор Уральской авиабазы Александр Петров.
По его словам, часть из зафиксированных пожаров являются торфяными, которые потушили еще зимой. «Мы извлекли огромный опыт из сезона 2023 года, и сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы не допустить повторения ситуации», — подчеркнул Петров.
Ранее о сокращении количества лесных пожаров заявили в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. Отмечалось, что с января по мая в уральских регионах огонь охватил 573 гектаров.
Пожароопасный сезон на Среднем Урале начался с 12 апреля. Власти надеются, что предупредительные меры помогут защитить леса от возгораний. О штрафах за несоблюдение режима можно узнать в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!