11 июня 2024

В Свердловской области установлен рекорд по числу пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство пожаров удалось потушить за первые сутки
Большинство пожаров удалось потушить за первые сутки Фото:

В Свердловской области в 2024 году зафиксировали рекордно низкое количество пожаров — 105. Порядка 99% возгораний удалось потушить в первые сутки. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«На старте пожароопасного сезона мы фиксируем в регионе рекордно низкое количество пожаров. При этом все они максимально оперативно ликвидируются, не достигая больших площадей. В 2024 году в Свердловской области зарегистрировано 105 лесных пожаров общей площадью 500 гектаров», — сказал директор Уральской авиабазы Александр Петров.

По его словам, часть из зафиксированных пожаров являются торфяными, которые потушили еще зимой. «Мы извлекли огромный опыт из сезона 2023 года, и сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы не допустить повторения ситуации», — подчеркнул Петров.

Ранее о сокращении количества лесных пожаров заявили в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. Отмечалось, что с января по мая в уральских регионах огонь охватил 573 гектаров.

Пожароопасный сезон на Среднем Урале начался с 12 апреля. Власти надеются, что предупредительные меры помогут защитить леса от возгораний. О штрафах за несоблюдение режима можно узнать в материале URA.RU.

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В Свердловской области в 2024 году зафиксировали рекордно низкое количество пожаров — 105. Порядка 99% возгораний удалось потушить в первые сутки. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «На старте пожароопасного сезона мы фиксируем в регионе рекордно низкое количество пожаров. При этом все они максимально оперативно ликвидируются, не достигая больших площадей. В 2024 году в Свердловской области зарегистрировано 105 лесных пожаров общей площадью 500 гектаров», — сказал директор Уральской авиабазы Александр Петров. По его словам, часть из зафиксированных пожаров являются торфяными, которые потушили еще зимой. «Мы извлекли огромный опыт из сезона 2023 года, и сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы не допустить повторения ситуации», — подчеркнул Петров. Ранее о сокращении количества лесных пожаров заявили в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. Отмечалось, что с января по мая в уральских регионах огонь охватил 573 гектаров. Пожароопасный сезон на Среднем Урале начался с 12 апреля. Власти надеются, что предупредительные меры помогут защитить леса от возгораний. О штрафах за несоблюдение режима можно узнать в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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