Что нельзя делать летом в Екатеринбурге и области

В Екатеринбурге и области летом запретили жечь костры, ходить в лес и рыбачить

05 июня 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Запреты коснулись лесников и рыбаков Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области к началу лета правительство ввело несколько запретов, нарушение которых карается штрафами. Речь идет об ограничениях на водоемах и в лесах региона. URA.RU в материале приводит список запретов, которые могут коснуться любого уральца. Особый противопожарный режим, введенный в регионе с 12 апреля, принес с собой запрет на разведение костров и использование открытого огня. Это касается даже костров в металлических емкостях и мангалах. Помимо обычного костра, запрещено сжигание мусора и сухой травы. Проведение всех видов пожароопасных работ контролируется и находится под запретом. Туристическим группам нельзя организовать стоянки и ночлег вне специально отведенных местах. Кроме того, власти запретили посещение лесов абсолютно для всех свердловчан до 21 июня. Отмечается, что ограничение не действует не тех, чья деятельность связана с нахождением в лесу. Ловля рыб во многих общедоступных водоемах области запрещена как минимум до 15 июня. Однако запрет не касается частных баз отдыха, о которых URA.RU сообщало ранее. Для контроля обстановки в лесах организованы патрули, которые работают круглосуточно. Максимальный штраф для граждан-нарушителей пожароопасного сезона доходит до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, а юрлиц — до 800 тысяч. Что касается незаконной ловли, то за это собранные на рыбака материалы будут направлены в полицию, а после расследования — в суд — где будет установлено наказание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области к началу лета правительство ввело несколько запретов, нарушение которых карается штрафами. Речь идет об ограничениях на водоемах и в лесах региона. URA.RU в материале приводит список запретов, которые могут коснуться любого уральца. Особый противопожарный режим, введенный в регионе с 12 апреля, принес с собой запрет на разведение костров и использование открытого огня. Это касается даже костров в металлических емкостях и мангалах. Помимо обычного костра, запрещено сжигание мусора и сухой травы. Проведение всех видов пожароопасных работ контролируется и находится под запретом. Туристическим группам нельзя организовать стоянки и ночлег вне специально отведенных местах. Кроме того, власти запретили посещение лесов абсолютно для всех свердловчан до 21 июня. Отмечается, что ограничение не действует не тех, чья деятельность связана с нахождением в лесу. Ловля рыб во многих общедоступных водоемах области запрещена как минимум до 15 июня. Однако запрет не касается частных баз отдыха, о которых URA.RU сообщало ранее. Для контроля обстановки в лесах организованы патрули, которые работают круглосуточно. Максимальный штраф для граждан-нарушителей пожароопасного сезона доходит до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, а юрлиц — до 800 тысяч. Что касается незаконной ловли, то за это собранные на рыбака материалы будут направлены в полицию, а после расследования — в суд — где будет установлено наказание.