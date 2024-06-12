Онколог рассказал, из-за чего может появиться рак почек

Онколог Алтунин: у мужчин рак почки диагностируют чаще, чем у женщин
© Служба новостей «URA.RU»
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У мужчин рак почки диагностируется в четыре раза чаще, чем у женщин, рассказал врач
У мужчин рак почки диагностируется в четыре раза чаще, чем у женщин, рассказал врач Фото:

Рак почек становится все более распространенным заболеванием, и мужчины особенно подвержены этой болезни. Об этом рассказал врач-онкоуролог Денис Алтунин. Он отметил, что на развитие рака больше всего влияет неправильный образ жизни.

«Существует несколько факторов, напрямую влияющих на развитие рака почки. Это курение и избыточный вес, а также наличие сердечно-сосудистых и хронических заболеваний почек», — сказал Алтунин «Газете.Ru». Он добавил, что у мужчин рак почки определяется в четыре раза чаще, чем у женщин.

По словам Алтунина, рак может появиться у людей, страдающих гипертонией. Длительный прием препаратов при давлении может развить заболевание в почках, заключил врач. 

Ранее врач-онколог медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова рассказала, что регулярный скрининг молочных желез помогает выявить онкологические заболевания на раннем этапе. Она отметила, что при наличии онкологических заболеваний в семейном анамнезе — ежегодно стоит делать маммографию. 

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Рак почек становится все более распространенным заболеванием, и мужчины особенно подвержены этой болезни. Об этом рассказал врач-онкоуролог Денис Алтунин. Он отметил, что на развитие рака больше всего влияет неправильный образ жизни. «Существует несколько факторов, напрямую влияющих на развитие рака почки. Это курение и избыточный вес, а также наличие сердечно-сосудистых и хронических заболеваний почек», — сказал Алтунин «Газете.Ru». Он добавил, что у мужчин рак почки определяется в четыре раза чаще, чем у женщин. По словам Алтунина, рак может появиться у людей, страдающих гипертонией. Длительный прием препаратов при давлении может развить заболевание в почках, заключил врач.  Ранее врач-онколог медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова рассказала, что регулярный скрининг молочных желез помогает выявить онкологические заболевания на раннем этапе. Она отметила, что при наличии онкологических заболеваний в семейном анамнезе — ежегодно стоит делать маммографию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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