Онколог рассказал, из-за чего может появиться рак почек

Рак почек становится все более распространенным заболеванием, и мужчины особенно подвержены этой болезни. Об этом рассказал врач-онкоуролог Денис Алтунин. Он отметил, что на развитие рака больше всего влияет неправильный образ жизни.
«Существует несколько факторов, напрямую влияющих на развитие рака почки. Это курение и избыточный вес, а также наличие сердечно-сосудистых и хронических заболеваний почек», — сказал Алтунин «Газете.Ru». Он добавил, что у мужчин рак почки определяется в четыре раза чаще, чем у женщин.
По словам Алтунина, рак может появиться у людей, страдающих гипертонией. Длительный прием препаратов при давлении может развить заболевание в почках, заключил врач.
Ранее врач-онколог медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова рассказала, что регулярный скрининг молочных желез помогает выявить онкологические заболевания на раннем этапе. Она отметила, что при наличии онкологических заболеваний в семейном анамнезе — ежегодно стоит делать маммографию.
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