11 июня 2024

В Минтрансе назвали причину ДТП с автобусом в Пермском крае

ДТП с автобусом в Пермском крае произошло из-за недомогания водителя
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , 03, медицина, скорая помощь, скорая
Перевозчик заявил, что возьмет на себя расходы по лечению пострадавших (архивное фото) Фото:

ДТП с автобусом в Пермском крае произошло из-за недомогания водителя. По этой причине мужчина выехал на полосу встречного движения, сообщили URA.RU в пресс-службе Минтранса РФ в регионе.

«На маршруте 806, направлявшемся из Березников в Пермь, водитель почувствовал недомогание за рулем, из-за чего выехал на полосу встречного движения. Это стало причиной ДТП», — сообщили в пресс-службе министерства.

Уточняется, что расходы по лечению пострадавших возьмет на себя перевозчик. Все остальные доставлены до места назначения на проходящем автобусе. С водителем ведут беседу органы ГИБДД, чтобы установить причины происшествия.

ДТП произошло днем 12 июня. Сообщалось, что перевернулся автобус с пассажирами на дороге «Пермь-Березники». В результате происшествия пострадали 12 человек. Следственный комитет проводит проверку.

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ДТП с автобусом в Пермском крае произошло из-за недомогания водителя. По этой причине мужчина выехал на полосу встречного движения, сообщили URA.RU в пресс-службе Минтранса РФ в регионе. «На маршруте 806, направлявшемся из Березников в Пермь, водитель почувствовал недомогание за рулем, из-за чего выехал на полосу встречного движения. Это стало причиной ДТП», — сообщили в пресс-службе министерства. Уточняется, что расходы по лечению пострадавших возьмет на себя перевозчик. Все остальные доставлены до места назначения на проходящем автобусе. С водителем ведут беседу органы ГИБДД, чтобы установить причины происшествия. ДТП произошло днем 12 июня. Сообщалось, что перевернулся автобус с пассажирами на дороге «Пермь-Березники». В результате происшествия пострадали 12 человек. Следственный комитет проводит проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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