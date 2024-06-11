В Минтрансе назвали причину ДТП с автобусом в Пермском крае

ДТП с автобусом в Пермском крае произошло из-за недомогания водителя. По этой причине мужчина выехал на полосу встречного движения, сообщили URA.RU в пресс-службе Минтранса РФ в регионе.
«На маршруте 806, направлявшемся из Березников в Пермь, водитель почувствовал недомогание за рулем, из-за чего выехал на полосу встречного движения. Это стало причиной ДТП», — сообщили в пресс-службе министерства.
Уточняется, что расходы по лечению пострадавших возьмет на себя перевозчик. Все остальные доставлены до места назначения на проходящем автобусе. С водителем ведут беседу органы ГИБДД, чтобы установить причины происшествия.
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ДТП с автобусом в Пермском крае произошло из-за недомогания водителя. По этой причине мужчина выехал на полосу встречного движения, сообщили URA.RU в пресс-службе Минтранса РФ в регионе. «На маршруте 806, направлявшемся из Березников в Пермь, водитель почувствовал недомогание за рулем, из-за чего выехал на полосу встречного движения. Это стало причиной ДТП», — сообщили в пресс-службе министерства. Уточняется, что расходы по лечению пострадавших возьмет на себя перевозчик. Все остальные доставлены до места назначения на проходящем автобусе. С водителем ведут беседу органы ГИБДД, чтобы установить причины происшествия. ДТП произошло днем 12 июня. Сообщалось, что перевернулся автобус с пассажирами на дороге «Пермь-Березники». В результате происшествия пострадали 12 человек. Следственный комитет проводит проверку.