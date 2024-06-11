Группа «Любэ» выступила с концертом в Сургуте в честь 430-летия города. О симпатии к коллективу неоднократно говорил президент России Владимир Путин.
«Поздравляем вас с Днем России! Кроме прочего, сегодня 430 лет исполнилось замечательному городу Сургуту, где мы бывали не один раз», — сказал со сцены лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.
На выступление «Любэ» пришли более двух тысяч сургутян. Концерт состоялся на арене Ледового дворца спорта. Изначально предполагалось, что музыканты выступят перед зрителями на одной из городских площадей. Но затем из-за усиления мер безопасности в Югре, концерт было решено перенести в закрытое помещение.
С юбилеем города сургутян поздравил и белорусский ансамбль «Сябры». Звезды советской эстрады выступили в городской филармонии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!