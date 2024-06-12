Путин вынудил Зеленского пойти на отчаянные действия на фронте

Президент России Владимир Путин вынуждает украинского лидера Владимира Зеленского действовать опрометчиво в нынешних условиях. В связи с российским наступлением в Харьковской области, Киев вынужден дислоцировать своих солдат с запорожского и херсонского направлений и тратить больше военных и денежных средств, которые и так в дефиците. Об этом пишут авторы итальянского издания IL Fatto Quotidiano.
«Путин усугубляет три хронические проблемы Зеленского: нехватку солдат, оружия и денег. Кремль вынуждает главу киевского режима использовать больше снарядов, оставлять беззащитными Херсонский и Запорожский фронты, перебрасывая оттуда войска, и тратить больше денег», — отмечает политолог Алессандро Орсини в своем материале.
Месяцем ранее российские военные начали активное наступление в Харьковской области. В связи с этим украинские бойцы перебросили часть солдат с артемовского направления в сторону Харьковской области. Несмотря на это, ВС РФ активно продвигаются вперед, освобождая стратегически-важные точки. Зеленский также признавал, что для украинских солдат в настоящий момент складывается напряженная ситуация на фронте. В частности, он отмечал донецкое направление. Также Украина сейчас испытывает сильную нехватку денег и боеприпасов, а также видов техники, в частности — истребителей.
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