Зеленский заявил о самом тяжелом для ВСУ направлении

Зеленский: сейчас для ВСУ донецкое направление наиболее тяжелое
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Владимир Зеленский признал, что донецкое направление для ВСУ сейчас наиболее тяжелое Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Владимир Зеленский, который продолжает числиться как президент Украины, провел заседание с генштабом ВСУ. По итогам встречи он подчеркнул, что сейчас для украинских солдат наиболее тяжелая обстановка складывается на донецком направлении.

«Были доклады по ситуации на фронте. Больше всего боев и тяжелее всего обстановка в Донецкой области», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он отметил напряженную ситуацию для ВСУ на харьковском направлении.

В настоящий момент наиболее активные боестолкновения на донецком направлении проходят в районе Часова Яра. Военкоры отмечали, что установление ВС РФ контроля над городом позволит российским солдатам пройти к Краматорску. Данная территория считается ключевой в Донецкой области для ВСУ.

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Владимир Зеленский, который продолжает числиться как президент Украины, провел заседание с генштабом ВСУ. По итогам встречи он подчеркнул, что сейчас для украинских солдат наиболее тяжелая обстановка складывается на донецком направлении. «Были доклады по ситуации на фронте. Больше всего боев и тяжелее всего обстановка в Донецкой области», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он отметил напряженную ситуацию для ВСУ на харьковском направлении. В настоящий момент наиболее активные боестолкновения на донецком направлении проходят в районе Часова Яра. Военкоры отмечали, что установление ВС РФ контроля над городом позволит российским солдатам пройти к Краматорску. Данная территория считается ключевой в Донецкой области для ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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