Зеленский заявил о самом тяжелом для ВСУ направлении

Зеленский: сейчас для ВСУ донецкое направление наиболее тяжелое

04 июня 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский признал, что донецкое направление для ВСУ сейчас наиболее тяжелое Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Владимир Зеленский, который продолжает числиться как президент Украины, провел заседание с генштабом ВСУ. По итогам встречи он подчеркнул, что сейчас для украинских солдат наиболее тяжелая обстановка складывается на донецком направлении. «Были доклады по ситуации на фронте. Больше всего боев и тяжелее всего обстановка в Донецкой области», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он отметил напряженную ситуацию для ВСУ на харьковском направлении. В настоящий момент наиболее активные боестолкновения на донецком направлении проходят в районе Часова Яра. Военкоры отмечали, что установление ВС РФ контроля над городом позволит российским солдатам пройти к Краматорску. Данная территория считается ключевой в Донецкой области для ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Зеленский, который продолжает числиться как президент Украины, провел заседание с генштабом ВСУ. По итогам встречи он подчеркнул, что сейчас для украинских солдат наиболее тяжелая обстановка складывается на донецком направлении. «Были доклады по ситуации на фронте. Больше всего боев и тяжелее всего обстановка в Донецкой области», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он отметил напряженную ситуацию для ВСУ на харьковском направлении. В настоящий момент наиболее активные боестолкновения на донецком направлении проходят в районе Часова Яра. Военкоры отмечали, что установление ВС РФ контроля над городом позволит российским солдатам пройти к Краматорску. Данная территория считается ключевой в Донецкой области для ВСУ.