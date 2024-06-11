ВС РФ освободили стратегически важные населенные пункты

Российские войска освободили населенные пункты Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области.
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны РФ сообщило об освобождении от ВСУ населенных пунктов Артемовка (ЛНР) и Тимовка (Харьковская область). Продвижение в этих населенных пунктах поможет в дальнейших операциях ВС РФ.
«Российские военные освободили населенные пункты Артемовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область)», — передает Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
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