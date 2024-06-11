ВС РФ освободили стратегически важные населенные пункты

ВС РФ освободили от ВСУ населенные пункты Артемовку и Тимовку

11 июня 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Российские войска освободили населенные пункты Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области. Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ сообщило об освобождении от ВСУ населенных пунктов Артемовка (ЛНР) и Тимовка (Харьковская область). Продвижение в этих населенных пунктах поможет в дальнейших операциях ВС РФ. «Российские военные освободили населенные пункты Артемовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область)», — передает Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны РФ сообщило об освобождении от ВСУ населенных пунктов Артемовка (ЛНР) и Тимовка (Харьковская область). Продвижение в этих населенных пунктах поможет в дальнейших операциях ВС РФ. «Российские военные освободили населенные пункты Артемовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область)», — передает Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.