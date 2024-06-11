ВС РФ освободили стратегически важные населенные пункты

ВС РФ освободили от ВСУ населенные пункты Артемовку и Тимовку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вертолет ВС РФ над Донецком. Донецк, вертолет, днр, донецк, спецоперация, вс рф, сво, зона сво, миноборо
Российские войска освободили населенные пункты Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области. Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении от ВСУ населенных пунктов Артемовка (ЛНР) и Тимовка (Харьковская область). Продвижение в этих населенных пунктах поможет в дальнейших операциях ВС РФ.

«Российские военные освободили населенные пункты Артемовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область)», — передает Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минобороны РФ сообщило об освобождении от ВСУ населенных пунктов Артемовка (ЛНР) и Тимовка (Харьковская область). Продвижение в этих населенных пунктах поможет в дальнейших операциях ВС РФ. «Российские военные освободили населенные пункты Артемовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область)», — передает Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...