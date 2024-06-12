Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

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В летательном аппарате находились два человека (архивное фото)
В летательном аппарате находились два человека (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку под Первоуральском. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает telegram-канал «112».

«Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку около базы отдыха „Светофор“ под Первоуральском в Свердловской области», — сказано в тексте. Отмечается, что пострадали два человека. Сейчас их госпитализируют. 

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Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку под Первоуральском. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает telegram-канал «112». «Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку около базы отдыха „Светофор“ под Первоуральском в Свердловской области», — сказано в тексте. Отмечается, что пострадали два человека. Сейчас их госпитализируют. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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