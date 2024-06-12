Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

В летательном аппарате находились два человека (архивное фото)
Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку под Первоуральском. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает telegram-канал «112».
«Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку около базы отдыха „Светофор“ под Первоуральском в Свердловской области», — сказано в тексте. Отмечается, что пострадали два человека. Сейчас их госпитализируют.
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