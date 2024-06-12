Прокуратура дала первые подробности жесткой посадки вертолета под Первоуральском

Свердловский транспортный прокурор выехал на место жесткой посадки вертолета Robinson R44 около базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«Свердловский транспортный прокурор выехал на место происшествия... В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, собственник воздушного судна и личности пострадавших. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сказано в telegram-канале ведомства.
О жесткой посадке вертолета стало известно вечером 12 июня. Двух пострадавших людей госпитализировали.
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