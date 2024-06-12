Прокуратура дала первые подробности жесткой посадки вертолета под Первоуральском

На место жесткой посадки вертолета выехал свердловский транспортный прокурор
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов (архивное фото)
Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов (архивное фото) Фото:

Свердловский транспортный прокурор выехал на место жесткой посадки вертолета Robinson R44 около базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Свердловский транспортный прокурор выехал на место происшествия... В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, собственник воздушного судна и личности пострадавших. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сказано в telegram-канале ведомства.

О жесткой посадке вертолета стало известно вечером 12 июня. Двух пострадавших людей госпитализировали. 

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Свердловский транспортный прокурор выехал на место жесткой посадки вертолета Robinson R44 около базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Свердловский транспортный прокурор выехал на место происшествия... В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, собственник воздушного судна и личности пострадавших. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сказано в telegram-канале ведомства. О жесткой посадке вертолета стало известно вечером 12 июня. Двух пострадавших людей госпитализировали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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