Путин объявил открытие Спортивных игр стран БРИКС

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин поприветствовал участников игр Фото:

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников спортивных игр стран БРИКС и объявил их открытие. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

«Объявляю Спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми!» — заявил Владимир Путин в своем видеообращений, опубликованном на сайте Кремля. Он также поприветствовал всех участников игр.

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников спортивных игр стран БРИКС и объявил их открытие. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля. «Объявляю Спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми!» — заявил Владимир Путин в своем видеообращений, опубликованном на сайте Кремля. Он также поприветствовал всех участников игр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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