Путин объявил открытие Спортивных игр стран БРИКС

12 июня 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Путин поприветствовал участников игр Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поприветствовал участников спортивных игр стран БРИКС и объявил их открытие. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля. «Объявляю Спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми!» — заявил Владимир Путин в своем видеообращений, опубликованном на сайте Кремля. Он также поприветствовал всех участников игр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников спортивных игр стран БРИКС и объявил их открытие. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля. «Объявляю Спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми!» — заявил Владимир Путин в своем видеообращений, опубликованном на сайте Кремля. Он также поприветствовал всех участников игр.