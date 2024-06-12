Путин объявил открытие Спортивных игр стран БРИКС

Путин поприветствовал участников игр
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников спортивных игр стран БРИКС и объявил их открытие. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.
«Объявляю Спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми!» — заявил Владимир Путин в своем видеообращений, опубликованном на сайте Кремля. Он также поприветствовал всех участников игр.
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