12 июня 2024

Адвокат генерала Шамарина просит отпустить его под домашний арест

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Вадима Шамарина обвиняют во взятки в крупном размере
Вадима Шамарина обвиняют во взятки в крупном размере Фото:

Адвокат заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина просит отменить решения о заключении и заменить на домашний арест. Об этом сообщили журналисты. 

«В апелляционной жалобе защита просит отменить решение о заключении генерала Шамарина под стражу, заменив более мягкой мерой пресечения, например домашним арестом, — узнал „Коммерсант“. Его обвиняют во взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, от 8 до 15 лет заключения).

Защита обжаловала решение 235-го гарнизонного военного суда, который по ходатайству Главного военного СУ СК РФ отправил его в «Матросской Тишины» специзолятор на два месяца, до 22 июля. Западный окружной военный суд 13 июня изучит законность ареста Шамарина, которого обвиняют в получении взятки на сумму 36 миллионов рублей.

С 2016 по 2023 года Вадим Шамарин получил от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокова и главбуха завода Елены Гришиной взятки за действия, которые направлены на увеличение объемов и номенклатуры продукции, а также за общее покровительство по службе. Однако Шамарин отрицает свою вину и утверждает, что отношения к формированию заказов для завода он не имел.

На заводе «Телта» сменился генеральный директор. Им стал Владимир Тихонов, который сменил в должности Ольгу Подколзину, дочь бывшего совладельца Игоря Морозова. Последний с лета прошлого года находится под арестом. Помимо него, в СИЗО водворены бывший гендиректор «Телты» Алексей Высоков и главный бухгалтер завода Елена Гришина.

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Адвокат заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина просит отменить решения о заключении и заменить на домашний арест. Об этом сообщили журналисты.  «В апелляционной жалобе защита просит отменить решение о заключении генерала Шамарина под стражу, заменив более мягкой мерой пресечения, например домашним арестом, — узнал „Коммерсант“. Его обвиняют во взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, от 8 до 15 лет заключения). Защита обжаловала решение 235-го гарнизонного военного суда, который по ходатайству Главного военного СУ СК РФ отправил его в «Матросской Тишины» специзолятор на два месяца, до 22 июля. Западный окружной военный суд 13 июня изучит законность ареста Шамарина, которого обвиняют в получении взятки на сумму 36 миллионов рублей. С 2016 по 2023 года Вадим Шамарин получил от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокова и главбуха завода Елены Гришиной взятки за действия, которые направлены на увеличение объемов и номенклатуры продукции, а также за общее покровительство по службе. Однако Шамарин отрицает свою вину и утверждает, что отношения к формированию заказов для завода он не имел. На заводе «Телта» сменился генеральный директор. Им стал Владимир Тихонов, который сменил в должности Ольгу Подколзину, дочь бывшего совладельца Игоря Морозова. Последний с лета прошлого года находится под арестом. Помимо него, в СИЗО водворены бывший гендиректор «Телты» Алексей Высоков и главный бухгалтер завода Елена Гришина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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