12 июня 2024

«112»: полет упавшего под Первоуральском вертолета не был согласован

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В причинах крушения разбираются следователи (архивное фото)
В причинах крушения разбираются следователи (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

Полет вертолета «Робинсон», который совершил жесткую посадку под Первоуральском, вероятно, не был согласован. Об этом сообщает telegram-канал «112».

«Полет вертолета „Робинсон“, разбившегося под Первоуральском, не был согласован… В причинах крушения разбираются следователи», — говорится в посте.

О ЧП агентство сообщило вечером 12 июня. На место крушения выехали сотрудники Уральской транспортной прокуратуры. На борту находились два человека. Пилот — многодетный отец Игорь Чистовский, находится в состоянии средней тяжести (у него, по сообщениям некоторых telegram-каналов, может быть амнезия). Пассажирка вертолета — в крайне тяжелом состоянии. Ее личность пока не установлена. Подробнее об этом происшествии — в сюжете URA.RU.

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Полет вертолета «Робинсон», который совершил жесткую посадку под Первоуральском, вероятно, не был согласован. Об этом сообщает telegram-канал «112». «Полет вертолета „Робинсон“, разбившегося под Первоуральском, не был согласован… В причинах крушения разбираются следователи», — говорится в посте. О ЧП агентство сообщило вечером 12 июня. На место крушения выехали сотрудники Уральской транспортной прокуратуры. На борту находились два человека. Пилот — многодетный отец Игорь Чистовский, находится в состоянии средней тяжести (у него, по сообщениям некоторых telegram-каналов, может быть амнезия). Пассажирка вертолета — в крайне тяжелом состоянии. Ее личность пока не установлена. Подробнее об этом происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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