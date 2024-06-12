«112»: полет упавшего под Первоуральском вертолета не был согласован

Полет вертолета «Робинсон», который совершил жесткую посадку под Первоуральском, вероятно, не был согласован. Об этом сообщает telegram-канал «112».
«Полет вертолета „Робинсон“, разбившегося под Первоуральском, не был согласован… В причинах крушения разбираются следователи», — говорится в посте.
О ЧП агентство сообщило вечером 12 июня. На место крушения выехали сотрудники Уральской транспортной прокуратуры. На борту находились два человека. Пилот — многодетный отец Игорь Чистовский, находится в состоянии средней тяжести (у него, по сообщениям некоторых telegram-каналов, может быть амнезия). Пассажирка вертолета — в крайне тяжелом состоянии. Ее личность пока не установлена. Подробнее об этом происшествии — в сюжете URA.RU.
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