12 июня 2024

Сотрудник базы рассказал, как рухнул вертолет под Первоуральском. Фото

Сотрудник базы отдыха: вертолет под Первоуральском упал, зацепившись за деревья
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло 12 июня (архивное фото)
ЧП произошло 12 июня (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

Вертолет «Робинсон» совершил жесткую посадку под Первоуральском, зацепившись «лыжами» за деревья. Об этом URA.RU рассказал сотрудник базы отдыха «Светофор», неподалеку (примерно в двух километрах) от которой все произошло.

«Зацепился „лыжами“ и вниз просто [рухнул]», — поделился собеседник. ЧП произошло 12 июня. Пилот — Игорь Чистовский — и пассажирка (ее личность пока не установлена) госпитализированы.

Мужчина находится в состоянии средней тяжести (у него, по сообщениям некоторых telegram-каналов, может быть амнезия), а пассажирка — в крайне тяжелом. Подробнее об этом происшествии — в сюжете URA.RU.

Вертолет совершил жесткую посадку, зацепившись «лыжами» за деревья
Вертолет совершил жесткую посадку, зацепившись «лыжами» за деревья
Фото:

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Вертолет «Робинсон» совершил жесткую посадку под Первоуральском, зацепившись «лыжами» за деревья. Об этом URA.RU рассказал сотрудник базы отдыха «Светофор», неподалеку (примерно в двух километрах) от которой все произошло. «Зацепился „лыжами“ и вниз просто [рухнул]», — поделился собеседник. ЧП произошло 12 июня. Пилот — Игорь Чистовский — и пассажирка (ее личность пока не установлена) госпитализированы. Мужчина находится в состоянии средней тяжести (у него, по сообщениям некоторых telegram-каналов, может быть амнезия), а пассажирка — в крайне тяжелом. Подробнее об этом происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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