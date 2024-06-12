Вертолет «Робинсон» совершил жесткую посадку под Первоуральском, зацепившись «лыжами» за деревья. Об этом URA.RU рассказал сотрудник базы отдыха «Светофор», неподалеку (примерно в двух километрах) от которой все произошло.
«Зацепился „лыжами“ и вниз просто [рухнул]», — поделился собеседник. ЧП произошло 12 июня. Пилот — Игорь Чистовский — и пассажирка (ее личность пока не установлена) госпитализированы.
Мужчина находится в состоянии средней тяжести (у него, по сообщениям некоторых telegram-каналов, может быть амнезия), а пассажирка — в крайне тяжелом. Подробнее об этом происшествии — в сюжете URA.RU.
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